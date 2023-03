Laura Escanes, al preguntarle por la nueva ilusión de Risto Mejide: "Para hablar de la vida de los demás no estoy"

Este miércoles nos enterábamos por la revista Lecturas de la nueva ilusión de Risto Mejide. El presentador de televisión ha rehecho su vida con Natalia, una joven de 27 años, con la que se le ha visto disfrutando de un fin de semana en Cuenca. Un noviazgo que comienza después de la separación 'amistosa' con Laura Escanes hace tan solo unos meses.

La concursante de la tercera edición de 'El Desafío' se ha dejado ver este jueves en los Premios Ídolo y la pregunta era obvia. Sobre todo después de que la influencer publicara un enigmático mensaje en su perfil de Twitter: "No es casualidad". Unas palabras que causaban una auténtica revolución en redes sociales y que provocaba muchas especulaciones, pero, ¿a qué se quiere referir?

A pesar de que le hemos preguntado por ella, la influencer le desea todo lo mejor a Risto en su nueva historia de amor: "Para hablar de la vida de los demás no estoy, pero si él es feliz, yo soy feliz, igual que él se alegra de mi felicidad, al final si somos felices nosotras, Roma será feliz" y se niega a explicar el mensaje que lanzó por Twitter: "Prefiero no entrar en este tema".

Laura Escanes en los Premios Ídolo | GTRES

Evitando entrar en más polémicas, Laura ha preferido marcharse sin comentar nada sobre su nueva relación con Álvaro de Luna, con la que ya le hemos visto compartir algunos vídeos en redes sociales.

En cuanto a el lado 'B' de las redes sociales, Laura asegura que "todo tiene su parte buena y su parte mala, pero es verdad que yo lo disfruto mucho, lo bueno me compensa. Es algo que va un poco con esto, sino lo gestionas bien, no te dedicas a esto" y es que "creo que el tiempo también te va enseñando a relativizar un poquito más y ya está". Si tuviera que elegir una 'Ídola' de redes sociales, la influencer lo tiene claro, su nombre es "Aida, Dulceida" ya que "es la reina, ha hecho un poco el camino para todos, yo la admiro, ya no solo como profesional, también como amiga y es maravillosa".