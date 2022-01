Beatriz Luengo sale en defensa de Chanel tras las críticas recibidas por ganar el Benidorm Fest

No es la primera vez que se genera una gran polémica tras la elección del representante de nuestro país para el Festival de Eurovisión. En esta ocasión la elegida ha sido Chanel con su canción 'SloMo'.

Desde que se celebró la final del del Benidorm Fest, y está salió vencedora, muchos han sido los mensajes de odio que ha recibido debido a que era la favorita del jurado, pero no la del público, que se decantaba más por los temas propuestos por Tanxugueiras y Rigoberta Bandini.

La cantante Beatriz Luengo ha decidido dar la cara por Chanel y ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en el que comienza diciendo: "Soy mujer, compositora, y la reivindicación es una parte fundamental de los proyectos que inicio, porque soy de las que cree que el arte es una puesta en escena de una situación a la que le podemos dar foco y debatirla. También soy bailarina, porque lo estudié en la misma formación que Chanel, casualmente, que es la 'Royal Academy of Dance'. Conozco las dificultades que conlleva su propuesta, porque una cosa es cantar, otra bailar y otra es hacerlo a la vez sin playback y sin desafinar".

Beatriz confesaba: "Es por eso que ayer viví el festival con el corazón dividido. Ganó Chanel porque ella era una propuesta más de la noche y tenía tantas posibilidades como los demás. Nadie contaba con ella como favorita en las quinielas. Me emocionó también saber que lleva 20 años luchando en el teatro, papeles pequeños, medianos y grandes, con la humildad que da el teatro. Los que conocemos el circuito de los musicales la conocíamos y era el típico caso de 'wow Chanel es impresionante, una actriz 360' imagino que para muchos eso es irrelevante porque lo de 360 es solo un meme de Paquita Salas, pero no podéis imaginar el esfuerzo y trabajo que hay detrás de eso", explicaba intentando hacer entrar en razón a los usuarios.

A continuación Luengo no dudaba en enumerar las razones por las que su compañera de profesión será una gran representante en el Festival de Eurovisión 2022: "Así que para el que uno ve en Chanel una representación de nada ahí les dejo unas ideas: es una chica que representa a todos esos artistas del teatro que no se quejan y que son base fundamental de nuestra cultura, representa a esa persona que puso a su preparación una fecha ilimitada y siguió formándose con tanta fuerza y no porque la esperaba un estadio, como a Beyoncé, sino porque la esperaba un patio de butacas un miércoles por la tarde con 150 personas que querían simplemente ser felices en una función que les hiciera olvidar sus problemas".

"Amo las propuesta de Rigoberta Bandini ya que como sabéis los que habéis leído mi libro la reivindicación del pecho me parece fundamental y necesaria. Me encantó ver a Tanxugueiras porque creo que han inspirado y llenado de orgullo a España entera con su propuesta", continuaba diciendo: "Pero que Chanel no representa a nadie me niego a que se diga abiertamente y nadie saque el historial de esfuerzo de esta luchadora. Me niego ver tanto odio y tan poca solidaridad con una chica que no eligió el sistema de votos. Ahora que me critiquen pero seguiré luchando la intolerancia. Chanel cariño eres un orgullo", terminaba dedicándole estas preciosas palabras.

