Famosas que han retomado sus entrenamientos a la vuelta de las vacaciones

Ya está aquí, septiembre ha llegado oficialmente y con él, el inicio del nuevo curso. Para muchas personas, el noveno mes del año representa un nuevo comienzo, un momento para establecer objetivos y propósitos a cumplir antes de que llegue el próximo verano. Uno de los propósitos más comunes es retomar la rutina de entrenamiento, ya que, por más disciplinada que sea una persona, encontrar tiempo y motivación para hacer ejercicio durante el verano puede resultar complicado, por no decir imposible.

Las primeras en retomar los entrenamientos tras unas relajantes y merecidas vacaciones han sido las famosas, quienes se han apresurado a mostrarlo en las redes sociales para motivar a sus miles de seguidoras a hacer lo mismo.

Hiba Abouk

Tras pasar un idílico verano con sus hijos en su país de origen, Túnez, rodeada de familia, Hiba Abouk vuelve a estar en Madrid para acudir a todos los eventos de su apretada agenda como actriz. En el poco tiempo que lleva en casa, Abouk ya ha tenido la oportunidad de asistir al estreno de la nueva película de Mario Casas, titulada 'Mi soledad tiene alas', y también ha reanudado sus entrenamientos.

La protagonista de 'El Príncipe' compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que realiza una rutina de 8 ejercicios "para retomar gradualmente el entrenamiento y hacerlo correctamente", trabajando todo el cuerpo.

Alba Díaz Martín

El verano de Alba Díaz ha tenido sus altibajos. Comenzó en Tenerife, luego fue a la Costa Azul, visitó algunas islas en las Baleares… y entonces ocurrió la grave cogida de su padre, el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', que la dejó, como ella misma confesó, "en shock".

Ahora que la tormenta ya ha pasado, la hija de Vicky Martín Berrocal ya se encuentra en Madrid volviendo a coger el ritmo de vida de la capital y eso implica volver a pisar el gimnasio. "Me pesaba hasta el alma hoy", publicó en Instagram junto a una imagen suya entrenando.

"No sabéis lo que me ha costado… Lo bueno es que el cuerpo tiene más memoria que yo, entonces espero, en unos días, no tener fatiga cada 2 ejercicios", añadió la creadora de contenido. ¿Te sientes identificada?

Alba Díaz Martín | Instagram

Marta Sánchez

Para un cantante es muy importante mantenerse en forma, por eso, Marta Sánchez "ha vuelto a la carga" con las clases de Ballet Fit impartidas por su creadora, Gloria Morales. ¿Su objetivo? "Perder esos 2 kg de las vacas".

Islas Canarias, Baleares… La artista de 'Soy yo' ha disfrutado de unas buenas vacaciones combinadas con conciertos como el de Starlite Festival.

Marta Sánchez | Instagram

Joana Sanz

Este 2023 ha sido un año muy duro para la modelo Joana Sanz. A mediados de enero murió su madre, a causa de un cáncer, y poco después tuvo que ver cómo su marido, Dani Alves, era acusado de haber agredido sexualmente a una joven -en la discoteca Sutton de Barcelona- y entraba a prisión. Por lo que no es de extrañar que este verano se haya ido lejos de Europa, en concreto a México, a desconectar de todo lo ocurrido.

Ahora, por eso, toca volver a "intentar" entrenar y ella lo he hecho mejor acompañada que nunca, junto a dos adorables chihuahuas.

Joana Sanz | Instagram

Amelia Bono

"Es final de verano, he comido todo lo que me ha dado la gana y más…", explicó en unas Instagram stories Amelia Bono, tras haber recibido críticas por su barriga. Unos comentarios desagradables, difíciles de entender, puesto que la hija del expresidente del Congreso, José Bono, tiene un físico envidiable.

Aun así, la empresaria se ha puesto manos a la obra para quemar los excesos del verano y esta semana ya ha publicado un story de inicio de temporada de deporte. Al final, una hace deporte para sentirse bien ella misma y no por lo que lo digan los demás.