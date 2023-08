Alba Díaz, su emotiva reflexión tras la grave cogida que sufrió su padre Manuel Díaz 'El Cordobés': "Llevo días en shock"

Manuel Díaz 'El Cordobés' ya se encuentra descansando y recuperándose en casa después de la grave cogida que sufrió el pasado sábado 12 de agosto en la plaza de toros de Huesca, donde dejó sin aliento a los presentes y paró el corazón a todos sus familiares, amigos y seres queridos. El torero recibió una terrible cornada del primer toro de la tarde. Ante lo sucedido, fue llevado al hospital y trasladado el domingo de Huesca a Sevilla para ser sometido a varias pruebas y análisis que aseguraran su buen estado de salud.

Tras los controles, 'El Cordobés' volvió a su domicilio de la mano de su mujer Virginia Troconis y ya se ha mostrado animado y con intenciones de volver a los ruedos. "Me han quitado los drenajes, que yo quería salir ya del hospital sin los drenajes, me han puesto todos los antibióticos, lo de la mano sigue un poco peor", comentaba. Además, está "muy ilusionado, muy agradecido y con ganas" de terminar este año sus compromisos, pues no está siendo fácil. "Hacía como 10 años que no me pegaba una cornada un toro", declaraba ante los medios a su salida del hospital.

Sus familiares se mostraron en todo momento preocupados por la situación, como fue el caso de su hija Alba Díaz, quien reaccionó nerviosa en redes sociales. La influencer, devota de la Virgen del Rocío, suplicó a sus fans que pusieran velas por el bienestar de su padre, quien tenía un pronóstico grave antes de ser operado de urgencia. Afortunadamente, todo salió bien y el diestro recibía el alta este martes.

Alba Díaz cuenta cómo vivió el accidente de su padre

Ya con la tranquilidad de saber que todo ha salido bien, reapareció en redes sociales con un post y una sincera reflexión en su cuenta de Instagram. La vemos posando en las rocas de una playa, acompañada de un texto donde habla de cómo se enteró de la noticia, cómo reaccionó y cómo afrontó aquellos duros momentos de incertidumbre. "Llevo días en shock, intentando asimilar todo lo que ha pasado por mi cabeza desde que recibí una llamada que me decía que mi padre había sido trasladado al hospital por una cornada que circulaba en vídeos por todas partes y mil mensajes de móvil", comienza diciendo.

La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal se sinceró como nunca en unos párrafos donde confiesa que lo primero que hizo al enterarse de la noticia fue llamar a su psicóloga. "Mi mente no sabía descifrar cuál era el sentimiento exacto y por supuesto el miedo no me dejó ver más allá del bloqueo", explica. Sin embargo, todo terminó bien y ahora la influencer se encuentra disfrutando de la presencia de su padre en casa. "Ahora estoy aquí, con mi padre tumbado en el sofá, con mi familia, viendo una peli, riéndome por nada y con un sentimiento de alerta y a la vez de fortuna que no se me va", reconoce.

La reflexión de Alba Díaz sobre cómo afrontar la vida

Entre las palabras sobre los traumáticos momentos que tuvo que vivir este pasado fin de semana, Alba Díaz quiso compartir una reflexión con sus seguidores sobre la vida y la forma de afrontarla. "Cuando la vida te pone por delante esa llamada, esa parálisis de tiempo, parece que todo se vuelve efímero y que no puedes hacer nada para evitarlo. Desde entonces pienso en que la vida no es más que eso", reflexiona.

La influencer se abre y cuenta que para ella la vida se divide entre aquello que disfrutamos y amamos y aquellas cosas que nos paralizan y nos aterran o aquellas oportunidades que dejamos escapar. "Un conflicto interno entre lo que disfrutamos y lo que nos paraliza. Entre la tormenta y la calma. Entre lo que amamos y lo que se esfuma", escribe, haciendo referencia a que lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo nos tomamos aquello que no pasa.

"Solo me queda ser consciente de que cada minuto en esta vida es un regalo y que no es lo que te sucede, si no cómo te tomas lo que te sucede", sigue, antes de terminar el post, agradeciendo todo el cariño y apoyo recibido durante los últimos días a raíz del grave accidente de su padre. También se dirige a él, su mayor ejemplo de valentía: "Por haber sacado la fuerza de la que aprendo cada día", finalizaba.