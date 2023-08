Vicky Martín Berrocal responde a la pregunta que más le repiten: "¿Cómo ha conseguido quedarse tan delgada?"

Desde hace tiempo Vicky Martín Berrocal se ha convertido en todo un ejemplo de superación para sus 1.1 millones de seguidores en Instagram. La diseñadora ha pasado por muchas etapas a lo largo de su vida con su cuerpo, pero no hay duda de que ahora está en su mejor momento.

Una lucha con la comida y de aceptación propia que le ha perseguido muchos años y que ha conseguido superar encontrando así la estabilidad y aprendiendo a aceptarse y quererse tal y como se es. Un camino difícil que ha querido reflejar en su libro 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad', con el que pretende ayudar a otras personas que se han sentido como ella.

Un cambio donde el ejercicio y cuidar la alimentación se ha convertido en sus pilares fundamentales y han sido la receta para conseguir su actual imagen.

Durante este verano, Vicky Martín Berrocal ha ido compartiendo los diferentes looks que ha lucido durante sus vacaciones en Mónaco, Islas Baleares, Cerdeña... Instantáneas con las que ha arrasado con sus estilismos, como hacía recientemente con este vestido de Bershka, y donde ha presumido de una espectacular figura que ha sido de lo más comentada entre sus seguidores.

"Estoy recibiendo muchos mensajes como estos y me gustaría contestaros a todos por eso lo hago por aquí. Lo primero de todo gracias por tanto cariño", comienza escribiendo la diseñadora... "¿Me dices cómo te has quedado tan delgada? Siempre has sido guapísima, pero ahora estás espectacular", una pregunta de una seguidora que parece que está siendo muy repetida entre sus seguidores a la que ha querido responder: "Os cuento para que sepáis...".

"Lo que se necesita para empezar es simplemente darte cuenta que Tú eres lo más importante que tienes y con eso creo que ya no tengo mucho más que explicar. ¿Quieres vivir mucho como yo y sentirte bien? Pues eso se consigue cuidándonos y queriéndonos muchooo. También aceptando y siendo generosa contigo. Gracias a mi libro #lafelicidadnitienetallanitieneedad llegué a estas y a otras muchas conclusiones que me han ayudado muchísimo".

Y una vez más, alude a la importancia de la alimentación y el deporte fundamental para conseguir un aspecto saludable: "Después está la comida y el deporte que es algo que todos sabemos pero además de eso altas dosis de paciencia, constancia y consciencia. Pero sobre todo pensar en TI".