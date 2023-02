El devastador mensaje de Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, a su fallecida madre: "La falta que me haces"

Joana Sanz está viviendo la que probablemente sea la etapa más difícil, y oscura, de su vida. Y es que, al poco tiempo de tener que despedirse de su madre tras su fallecimiento a consecuencia de un cáncer de ovarios con el que fue detectado el pasado mes de octubre, era su marido Dani Alves el que ingresaba en prisión por presunta agresión sexual a una joven de 23 años.

Terribles jarros de agua fría a los que en cuestión de semanas la modelo ha tenido que hacer frente y por los que le pidió a su corazón que aguantara "tanto dolor". Pese a que como es lógico son pocas las interacciones que genera en redes en este durísimo momento de su vida, lo cierto es que de vez en cuando se asoma por sus Instagram Stories, tal y como hizo recientemente con un vídeo donde, visiblemente afectada, agradeció todo el apoyo y ánimo que había estado recibiendo tras lo acontecido.

En esta ocasión, la joven ha dejado constancia públicamente de lo mucho que en este delicado duelo necesitaría a su madre a su lado y de lo difícil que está siendo sobrellevar su ausencia: "La falta que me haces", ha escrito junto a una imagen de su progenitora sonriendo a quien se entiende que es su hija, que se habría encontrado detrás del objetivo.

Joana Sanz recuerda a su madre fallecida recientemente | Instagram (joanasanz)

El pasado 12 de enero, Joana Sanz hacía uso de sus redes para compartir una conmovedora publicación donde madre e hija aparecían en lo que se convirtió en "nuestro último baile" y junto a la que escribió un desgarrador mensaje:

"No ha sido el mejor, porque un puto tumor no nos lo ha permitido, pero me quedo con tu mirada grabada en el corazón por siempre. Hasta el último aliento cantaste conmigo lo que te cantaba de pequeña: Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tu has sido y serás el refugio de todas mi penas y la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida que mi llenen de felicidad, como el tuyo jamás madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Teamohastaelinfinitoymásallá".