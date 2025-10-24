El momento cómplice del rey Felipe y la infanta Sofía al salir del auditorio tras el Concierto Premios Princesa de Asturias

El rey Felipe y la infanta Sofía protagonizaron uno de los momentos más entrañables de la noche a la salida del Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, justo después del tradicional concierto previo a los Premios Princesa de Asturias.

Tras el primer acto oficial del fin de semana, el monarca y sus hijas se detuvieron unos minutos para saludar a las personas que esperaban con ilusión a las puertas del recinto. Hubo apretones de manos, sonrisas y muchas fotografías.

La princesa Leonor y la infanta Sofía saludan a la gente | Gtres

Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el Rey y la infanta Sofía se quedaron unos instantes juntos, de pie junto a los coches oficiales, hablando distendidamente. Las cámaras captaron entonces un gesto que habló por sí solo: risas compartidas y una mirada cómplice entre padre e hija.

El rey y la infanta en un momento cómplice | Europa Press

Sofía, siempre natural y cercana, se agarró del brazo de su padre en un gesto cariñoso antes de dirigirse al coche. Pero antes de subir, se giró para despedirse del público con una amplia sonrisa y una mano en alto, dejando una estampa tan espontánea como entrañable.

El rey Felipe y sus hijas | Gtres

Una imagen que desmuestra una vez más la buena sintonía que existe entre el rey Felipe y sus hijas que siempre se muestran naturales en los actos públicos.