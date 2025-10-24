PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS
El momento cómplice del rey Felipe y la infanta Sofía al salir del auditorio tras el Concierto Premios Princesa de Asturias
El jueves tuvo lugar el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias que inaugura la gala que se celebra este viernes 24 de octubre. La familia real al completo acudió a este acto donde el rey Felipe y la infanta Sofía protagonizaron un cariñoso momento que captaron las cámaras.
El rey Felipe y la infanta Sofía protagonizaron uno de los momentos más entrañables de la noche a la salida del Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, justo después del tradicional concierto previo a los Premios Princesa de Asturias.
Tras el primer acto oficial del fin de semana, el monarca y sus hijas se detuvieron unos minutos para saludar a las personas que esperaban con ilusión a las puertas del recinto. Hubo apretones de manos, sonrisas y muchas fotografías.
Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el Rey y la infanta Sofía se quedaron unos instantes juntos, de pie junto a los coches oficiales, hablando distendidamente. Las cámaras captaron entonces un gesto que habló por sí solo: risas compartidas y una mirada cómplice entre padre e hija.
Sofía, siempre natural y cercana, se agarró del brazo de su padre en un gesto cariñoso antes de dirigirse al coche. Pero antes de subir, se giró para despedirse del público con una amplia sonrisa y una mano en alto, dejando una estampa tan espontánea como entrañable.
Una imagen que desmuestra una vez más la buena sintonía que existe entre el rey Felipe y sus hijas que siempre se muestran naturales en los actos públicos.
