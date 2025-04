Eva Soriano aclara sus palabras sobre la reina Letizia tras asegurar que eran amigas: "Qué vergüenza"

Eva Soriano causó furor recientemente después de asegurar que la reina Letizia y ella eran amigas y que le seguía con su cuenta secreta en redes sociales.

Sin embargo, en su reaparición ante los medios en el Festival de Cine de Ibiza, ha explicado que en realidad no existe entre ellas una relación de amistad, desvelando entre risas por qué lo dijo.

Reina Letizia | Gtres

"Ese día estaba magnética, y cuando digo magnética quiero decir un poco 'tinky-winky', arrastraba alcohol y compraba consonante, porque me vi en el vídeo y digo: 'Pero qué vergüenza'. Yo venía de estar tomándome unos vinos con gente, y me empoderé", confesó.

"¡Yo qué voy a ser amiga de la Reina, qué vergüenza, qué bochorno!", ha admitido, recordando que fue su madre quien le envió los titulares y le preguntó: "'¿Tú eres amiga de la Reina?', y digo: 'Mamá, ¿qué dices?'. Dice: 'Si lo has dicho tú, payasa'".

Eva Soriano | Europa Press

"O sea, qué osada, ¿no?", se lamentó la presentadora. "Tampoco me sorprendo. Le dije a mi madre: 'Tienes que empezar a pensar que yo soy un ser humano ridículo y que esto te va a pasar mucho'. Así que nada, yo le envío un beso a Letizia, le pido disculpas y voy a seguir con mi vida. A mí me encantaría, pero yo ya voy a dejar de contar bulos acerca de soy amiga de la Reina, que parece que de repente me voy a Zarzuela a comer pollo al horno. Qué persona más ridícula".

"Me va a pegar un tiro el servicio secreto, me voy a morir", bromeó con su clásico estilo del humor la cómica.