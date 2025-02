Eva Soriano habla de su amistad con la reina Letizia y revela que tiene una cuenta secreta: "Veo tus vídeos"

La Casa Real española fue una de las últimas de Europa que se abrió una cuenta oficial en Instagram. Ahora, usan esta red social como altavoz para informar de los últimos movimientos de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas.

Sin embargo, es un secreto a voces que tanto la Reina como la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen sus cuentas personales secretas para visualizar el contenido que más les guste. Rostros famosos como Mario Marzo, Carolina Marín, Kate del Castillo o María Hervás han asegurado que les siguen.

La reina Letizia el Día Mundial Contra el Cáncer | Gtres

La última en hablar de ello ha sido Eva Soriano, que ha desvelado a Europa Press lo que le dijo la Reina en una charla que tuvieron: "O sea esto es algo muy confidencial, pero ella me dijo: 'Es que tengo una cuenta B y a veces veo tus vídeos'. Una cuenta secreta, Royal Secret".

"Solo faltaría", expresó la cómica. "Y me dijo que consumía cosas y que le parecía muy guay mi contenido. Yo emocionada, claro, porque nunca te ves con la capacidad de llegar a la casa real", confesó Soriano, una de las últimas en relatar lo simpática que es en las distancias cortas la monarca, como recordó recientemente Paz Vega.

Eva Soriano | Europa Press

Con la naturalidad que le caracteriza, Eva se deshacía en elogios hablando de la reina Letizia: "Es mi amiga, ¿vale? La Leti es mi amiga. Lo que pasa es que me están silenciando los medios y han dicho que es culpa de que Roberto Leal. No, Roberto Leal no ha hecho una puñetera mierda. Yo soy amiga de Doña Letizia", dijo bromeando sobre el presentador y la buena relación que tiene también con la Reina.

"Sí que es verdad que ella me parece una tía chulísima. Y luego cuando hablas con ella es una tía hiper culta", explicó. "O sea a mí me parece maravillosa. Estuve hablando con ella sobre todo tipo de series de pelis y dije: 'Joder, si es que mola bastante hablar con esta pava'".

Eva Soriano | Europa Press

Sobre si se siente orgullosa por ser del agrado de la Reina, la presentadora afirmó que sí.

"Tú imagínate que venga alguien como la Reina, que es periodista, te venga y te diga me gusta mucho tu contenido, me pareces una tía bastante atrevida y disfruto mucho de lo que haces. Pues pues se me cae el útero", comparó. "Te sientes súper orgullosa porque piensas que algo bien estás haciendo. Pero no solamente por la Reina, sino por toda la gente que viene y te dice: 'Tía me parece que haces algo muy guay y me gusta mucho tu trabajo'. Pues a mí eso ya me vale la pena", añadió.