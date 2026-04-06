Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, juntos en Semana Santa: una familia unida tras salir a la luz su reciente separación

Las últimas semanas han estado marcadas por titulares que sacaban a la luz la posible separación entre Eugenia Silva y Alfonso de Borbón y Yordi tras más de 13 años de relación y dos hijos en común. La noticia de que el empresario había abandonado el domicilio familiar encendió todas las alarmas, y parece que los rumores finalmente terminaron por confirmarse.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón | Gtres

Lejos de especularse con una separación tajante, todo apunta a que la pareja estaría atravesando un tiempo de reflexión por separado. Una pausa que, según se comenta, podría tener como objetivo recomponer la relación y encontrar un equilibrio. Mientras tanto, Eugenia ha volcado su energía en sus proyectos profesionales, y Alfonso ha continuado centrado en sus negocios e inversiones, manteniendo ambos la discreción que siempre les ha caracterizado.

Desde que se anunció la noticia, la expareja ha sido fotografiada en varias ocasiones y este fin de semana han vuelto a ser captados juntos por la prensa. Las cámaras captaban recientemente a la familia al completo en el aeropuerto, cargados de maletas, lo que demuestra que han disfrutado juntos las vacaciones de Semana Santa.

Aunque el silencio ha reinado ante las preguntas de la prensa, Alfonso rompía brevemente esa barrera con un escueto "todo bien, sí", acompañado de una sonrisa que incluso dio paso a una carcajada cuando un periodista comentó que "una imagen vale más que mil palabras".... ¿Habrá reconciliación?