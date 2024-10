Eugenia Martínez de Irujo aclara la polémica en torno al cumpleaños de su hija, Tana Rivera: "No es verdad"

El pasado 16 de octubre, Tana Rivera cumplía 25 años y para celebrar una cifra tan redonda como especial reunió este sábado a sus seres queridos en una impresionante fiesta veneciana de máscaras. Lo hizo en un escenario tan emblemático como La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en plena calle Alcalá de Madrid.

Un cumpleaños inolvidable en el que estuvo acompañada por sus padres, Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera -acompañados respectivamente por sus parejas, Narcís Rebollo y Lourdes Montes, embarazada de su tercer hijo junto al torero-, su novio Manuel Vega y una larga lista de rostros conocidos entre los que se encontraban Victoria Federica, Vicky Martín Berrocal, Boris Izaguirre, Andrés Roca Rey, o Tomás Páramo y María García de Jaime.

Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera | Gtres

Sin embargo, la fiesta no ha estado exenta de polémica, puesto que después de que en un principio se publicase que tendría lugar en el Círculo de Bellas Artes, se apuntó a que Tana habría cambiado la localización para despistar a la prensa y celebrar sus 25 al margen del foco mediático.

También, según ha publicado Informalia, la nieta de Carmen Ordóñez habría dejado plantados a sus invitados, ya que aunque reservó la zona vip de una de las discotecas más exclusivas de la capital para continuar con la noche tras la fiesta de máscaras, ella no se habría presentado, yéndose a casa al abandonar la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sin dar ninguna razón.

Polémicas que Eugenia Martínez de Irujo ha negado con una sonrisa en el estreno de la película Rita, que supone el debut como directora de Paz Vega. "El cumpleaños fue muy bien, fue muy divertido y todo que dicen que la pobre había jugado al despiste, eso no es verdad", ha aclarado.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en la presentación de Rita | Gtres

"Nosotros nunca convocamos prensa si no es algo oficial, la presentación de mi colección de joyas de Tous que obviamente se convoca a prensa, o si es el Pop Up, pero cuando es algo privado nunca lo hemos hecho ni en la puesta de largo ni en ningún lado", ha asegurado, apuntando que "si aparece la prensa bendito sea y fenomenal y si no, no pasa nada".

También se ha hablado de la ausencia de Cayetano Martínez de Irujo -que tiene una maravillosa relación con su sobrina Tana- en la celebración, pero la duquesa de Montoro ha querido dejar claro que su distanciamiento no ha tenido nada que ver en que su hermano no fuese al cumpleaños: "No estaba en Madrid. Todo fenomenal". Y lanzando un beso, se ha despedido de los medios, desmarcándose de toda polémica que pueda rodear a su familia.