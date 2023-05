La desgarradora carta de Esmeralda Moya donde revela que su padre padece párkinson: "Me lo va quitando poco a poco"

La actriz Esmeralda Moya se ha abierto públicamente y ha hablado por primera vez sobre la dura enfermedad que sufre su padre. La intérprete ha compartido en su perfil de Instagram una bonita carta en la que le ha dedicado unas palabras a su padre y ha explicado que lleva sufriendo párkinson desde hace seis años, una afección neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso de manera crónica y progresiva.

Ahora, la intérprete de 'Círculo Rojo' ha compartido una imagen en la que aparece su padre en solitario con un traje y a la cual ha acompañado de la siguiente conmovedora carta:

"Mi padre es un hombre fuerte y valiente. Mi padre lucha y es un león, siempre lo ha sido y nunca dejará de serlo. Además, es mi héroe, la persona (junto a mi madre) que me ha enseñado a ser una mujer libre e independiente, el hombre que me ha enseñado a defenderme en la vida sin prejuicio ni rencor. Mi padre lucha cada día para que su movilidad, sus fuerzas y sus ganas no se vean afectadas con el paso de los días y su cabeza no nos abandone...

Al principio, cuando empezó todo, no encontrábamos explicación ni sabíamos por dónde tirar para ayudarle, nos llegó como una losa que no sabíamos mover para ver la luz... porque las personas no estamos preparadas para encajar cuando llega las cosas de manera inesperada. Pero hemos tenido un gran apoyo de amigos, médicos y de la asociación y enseguida, nos hicimos con ello y mi madre le habilitó la casa para que estuviera cómodo y feliz.

Recuerdo cuando era pequeña que rezaba para que mis padres no me faltaran nunca, y sigo haciéndolo, pero ahora con más fuerza porque quiero que estén conmigo siempre y no quiero que se acerque el final, quiero seguir llamándoles, contando con ellos cada día, comiendo, cenando, riendo (quien me conoce sabe que siempre estoy con ellos contra viento y marea). Quiero parar esta enfermedad tan maldita que golpea sin piedad y de manera descarada contra los enfermos y familias. Deseo con todas mis fuerzas que frene, que se estabilice, que no avance, pero el tiempo corre como arena entre mis manos y es un dolor desgarrador.

Hoy es la primera vez en 6 años que hablo de esta enfermedad tan dura y que me va quitando poco a poco a mi padre pero que gracias a mi madre, mi marido, amigos, los médicos, y la asociación (como os decía), nos sentimos muy acompañados y desde aquí quiero daros las gracias a todos. Gracias de corazón a todas las personas que nos conocéis y nos cuidáis, le tratáis con cariño y nos ayudáis. Tenemos suerte porque no sois pocos, sois muchos y así sentimos vuestro calor.

Mi padre tiene párkinson. Y sí, a pesar de todo sigue luchando, sigue siendo valiente y un león. Y lo más importante, mi héroe. Y SIEMPRE LO SERÁ".

Una carta en la que Esmeralda ha expresado todo lo que lleva sintiendo y pensando durante seis largos años, pero que hasta el momento no quería compartir públicamente. Como ella misma ha explicado en sus palabras, esta enfermedad no solo afecta al paciente sino también a los familiares. Con su mensaje, la actriz ha dejado ver lo importantes que son sus padres en su vida, y es que son sus héroes y no se imagina un futuro sin ellos.

Antes de realizar esta confesión, Esmeralda acudió junto a su padre a la Caja Mágica para disfrutar de una tarde de tenis durante el Mutua Madrid Open 2023.