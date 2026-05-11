Época de comuniones: del hijo de Gema Ruiz al de Tomás Páramo y María de Jaime, y el sobrino de María Pombo

Este pasado fin de semana estuvo marcado por una de las celebraciones más especiales de la primavera: las comuniones. Iglesias y restaurantes se llenaron de familias y niños vestidos de blanco para celebrar un día cargado de emoción y reencuentros.

Además de los actos religiosos, las comuniones siempre dejan imágenes de grandes reuniones familiares, mesas decoradas al detalle y looks especialmente cuidados tanto para los protagonistas del día como para los invitados.

La coincidencia de varias celebraciones de hijos de famosos durante el mismo fin de semana se ha hecho notar en las redes sociales, donde más de una creadora de contenido ha mostrado un poco sobre ese gran día. Te contamos todos los detalles en este artículo.

María de Jaime y Tomás Páramo junto a sus tres hijos en el día de la comunión del mayor, Tomás | Instagram, @tomasparamo

El hijo de Gema Ruiz

Este fin de semana ha sido Gema Ruiz quien ha vivido una de las jornadas más emotivas del año. Celebró la Primera Comunión de su hijo pequeño, Juan, en la parroquia Anunciación de Nuestra Señora de Somosaguas, una cita muy especial en la que estuvo arropada por gran parte de su familia.

Radiante y emocionada, la exmujer de Francisco Álvarez-Cascos, posó junto al protagonista del día y también junto a dos de sus hijos, Julieta y Alfonso, en unas imágenes llenas de complicidad y discreción, característica que siempre ha caracterizado a su entorno más cercano.

Gema Ruiz en la comunión de su hijo Juan | Gtres

Y es que no es la primera vez que la familia se reúne para una celebración de este tipo. Hace justo un año era Julieta quien recibía la Primera Comunión, siguiendo ahora sus pasos el pequeño de la familia.

El sobrino de María Pombo

Entre las comuniones que también han marcado el fin de semana se encuentra la de Tristán, sobrino de Pablo Castellano y María Pombo, e hijo de Jacobo Castellano, hermano mayor de Pablo Castellano.

La influencer acudió a la celebración en Madrid y dejó constancia del día a través de varios stories publicados en su perfil de Instagram, mostrando algunos momentos de la jornada. Pero más allá del evento, uno de los detalles que más llamó la atención fue el estilismo escogido por María Pombo para la ocasión.

María Pombo en la comunión de su sobrino Tristán | Instagram, @mariapombo

Y es que la creadora de contenido apostó por un conjunto de chaqueta y pantalón marrón del diseñador español Juan Avellaneda para la firma Seeiou, una elección elegante y especialmente práctica para un fin de semana de clima imprevisible.

El hijo de María de Jaime y Tomás Páramo

La tercera comunión que ha dejado imágenes este fin de semana ha sido la del hijo mayor de María García de Jaime y Tomás Páramo. El pequeño Tomás recibió la Primera Comunión rodeado de familiares y amigos en una ceremonia emotiva para la pareja, que siempre ha mostrado públicamente la importancia que tiene la fe en su vida familiar.

A través de sus redes sociales, compartieron algunos de los momentos más íntimos en familia, en la que el protagonista del día posó sonriente junto a sus padres y sus hermanos pequeños, Catalina y Federico.

María de Jaime y Tomás Páramo en la comunión de su hijo mayor, Tomás | Instagram, @tomasparamo

Tras la ceremonia religiosa, la celebración continuó en una carpa decorada donde los invitados pudieron disfrutar de esta celebración tan especial. Entre ellos, destacó la presencia de varios rostros conocidos, como el de Bea Gimeno, amiga cercana del matrimonio.

Así pues, con estas tres celebraciones que han tenido lugar el mismo fin de semana, queda oficialmente inaugurada la temporada de comuniones, bodas y grandes reuniones familiares que marcarán las próximas semanas.