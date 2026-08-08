El emotivo recuerdo de Cari Lapique a Carlos y Caritina Goyanes 2 años después de sus muertes: "Un día como hoy"

Agosto vuelve a ser un mes especialmente doloroso para Cari Lapique. Han pasado dos años desde aquel verano de 2024 en el que su vida cambió para siempre con dos pérdidas inesperadas y prácticamente consecutivas: la de su marido, Carlos Goyanes, el 7 de agosto, y la de su hija mayor, Caritina Goyanes, apenas 19 días después, el 26 de agosto.

Cari Lapique y Carlos Goyanes | Gtres

Con motivo de este segundo aniversario, Cari ha recurrido a Instagram para mantener viva la memoria de los dos. La socialité ha compartido una fotografía familiar de uno de aquellos veranos felices en Marbella, precisamente el lugar que quedó inevitablemente ligado a la tragedia.

Cari Lapique y su hija, Caritina Goyanes, en 2018 | Gtres

Junto a la imagen, ha escrito: "Gracias Facebook por enviarme esta foto que publiqué hace 10 años y me ha encantado. Como entonces no tenía tantos seguidores quiero compartirlo con vosotros. La foto tiene muchísimos años y fue un día como hoy en Guadalmina".

Dos años después, el recuerdo de ambos continúa muy presente en la familia y Cari ha reconocido recientemente en una entrevista con Informalia que todavía no se siente preparada para regresar con normalidad a Marbella, donde se produjeron las dos muertes y donde la familia había vivido tantos momentos felices durante sus vacaciones.