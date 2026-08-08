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Sonsoles Ónega, muy emocionada junto a sus hermanos en el homenaje póstumo a su padre Fernando Ónega

Fernando Ónega ha recibido un homenaje póstumo en Lugo en un acto al que han acudido sus tres hijos, Sonsoles, Cristina y Fernando, así como su viuda, Ángela Rodrigo.

Sonsoles Ónega en el homenaje en Lugo a su padre

Europa Press

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Cinco meses después de su fallecimiento, Fernando Ónega ha recibido un sentido homenaje póstumo en Lugo al que ha acudido su familia al completo.

Sonsoles Ónega y sus hermanos, Cristina y Fernando, además de la viuda del periodista, Ángela Rodrigo, asistían este viernes 7 de agosto al primero de los actos del fin de semana dedicado al comunicador.

Cristina, Sonsoles y Fernando Ónega junto a Ángela Rodrigo en el homenaje a Fernando Ónega en Lugo
Cristina, Sonsoles y Fernando Ónega junto a Ángela Rodrigo en el homenaje a Fernando Ónega en Lugo | Europa Press

El Círculo de las Artes de Lugo reunió a los allegados de Fernando Ónega que fue nombrado Hijo Adoptivo en un acto en el que se ha ensalzado su trayectoria y su vinculación con la ciudad gallega a la regresaba siempre que podía.

"Nunca olvidó sus orígenes, presumía de ellos siempre", dijo su viuda en su discurso. "Todos los veranos volvíamos a Lugo con la ilusión de quien vuelve a casa", añadió emocionando a Sonsoles y a Cristina.

Ángela Rodrigo, Sonsoles y Cristina Ónega en el homenaje a Fernando Ónega en Lugo
Ángela Rodrigo, Sonsoles y Cristina Ónega en el homenaje a Fernando Ónega en Lugo | Europa Press

Sentadas en primera fila junto a su hermano pequeño, las dos periodistas y Fernando jr. se han sumado a la mujer de Ónega para recoger la placa que se les ha entregado en su honor y en la puede leerse cómo se le reconoce una "vida dedicada a la palabra, su extraordinaria trayectoria periodística y el vínculo permanente con la tierra lucense, parte esencial de su identidad".

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