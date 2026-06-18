DOS AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE LA HIJA DE CARI LAPIQUE
Antonio Matos habla sobre cómo afronta la ausencia de Caritina Goyanes casi dos años después de su fallecimiento
Antonio Matos ha hablado emocionado sobre cómo sobrelleva la pérdida de su mujer, Caritina Goyanes, cuando están a punto de cumplirse dos años de su fallecimiento. Además, ha destacado el importante papel que sigue desempeñando su famosa suegra, Cari Lapique, en la familia y con sus nietos.
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Antonio Matos ha asistido a en los Premios SIE 2026, donde ha hablado con los medios sobre uno de los momentos más complicados de su vida: la pérdida de su mujer, Caritina Goyanes. Unas declaraciones que llegan cuando está a punto de cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.
Aunque el dolor continúa muy presente, el empresario ha reconocido que el paso del tiempo le ha ayudado a afrontar la situación de una forma diferente: "El paso del tiempo lo hace más llevadero, pero bueno... es lo que hay", ha confesado al ser preguntado por cómo se encuentra actualmente.
Antonio también ha querido recordar a Caritina con cariño y orgullo, destacando la huella imborrable que dejó en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla: "El que la conoce o el que la ha conocido sabe que es así".
Durante la conversación, el empresario ha explicado que intenta mantenerse ocupado para sobrellevar la ausencia de su mujer. El trabajo, los amigos y el apoyo de su entorno se han convertido en pilares fundamentales en esta etapa de su vida: "Hay trabajo para aburrir. Bien. Al final, trabajo, luego amigos, apoyo de todo el mundo...".
Entre ellas ocupa un lugar destacado Cari Lapique, una de las personas más importantes para la familia. Antonio no ha dudado en elogiar la dedicación de su suegra, especialmente en su faceta de abuela.
"Se dedica mucho, la verdad", ha asegurado. Eso sí, también ha reconocido entre risas que no faltan las pequeñas disputas familiares: "Tenemos también nuestras discusiones porque es abuela", ha comentado, admitiendo que Cari tiende a consentir mucho a sus nietos.
A pesar de ello, ha dejado claro el enorme cariño y admiración que siente por ella: "Súper molona", ha dicho al describirla como abuela, destacando además su carácter trabajador y su constante dedicación a los demás.
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