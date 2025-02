La emotiva carta de Cristina Pedroche a su bebé en la que anuncia que será… ¿niño o niña?

En este segundo embarazo, Cristina Pedroche ha querido hacer lo mismo que en el primero: desvelar el sexo del bebé con una carta muy íntima y una foto de una mariposa. Lo cierto es que durante su anterior embarazo, la presentadora siempre usó las mariposas como símbolo y en este no iba a ser diferente.

"Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido", ha empezado escribiendo. Un bebé que llegará a su vida dos años después de haberse convertido en madre primeriza junto a Dabiz Muñoz, y que será: ¡un niño!.

Pero, en esta ocasión y como ella misma ha relatado, está siendo un embarazo muy diferente: "Soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real".

Fue ella misma la que comunicó que estaba de nuevo embarazada el pasado 28 de diciembre y, como desveló después, escogió este día para quitarse la espinita de no haber podido anunciar su primer embarazo porque se adelantó la prensa.

Cristina ha reconocido que cuenta las semanas para ver a su bebé, aunque este embarazo está siendo muy cansado: "Me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo".

Pero las dudas también están surgiendo esta vez: "Deseando también saber qué tipo de parto querrás que tengamos. Yo, como con tu hermana, me estoy preparando para tener todas las opciones posibles y darte la mejor y más natural bienvenida a este mundo". Sin embargo, ha querido dejar claro que, sea como sea, "será maravilloso".

Abriendo una parcela de su intimidad que no suele abrir públicamente, la presentadora ha contado cómo su hija Laia está esperando la llegada de su hermano: "En casa estamos todos locos de ganar por verte, sobre todo tu hermanita, que no para de darte besos y abrazos. Todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa, pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella".

En este tiempo, Cristina ha confesado que se ha imaginado muchos escenarios junto a sus dos hijos: "Imagino que os tocáis, que os miráis, que os dais un beso…y estallo (…) Os imagino a los dos, uno en cada teta y estallo de felicidad".

Para finalizar, ha querido hacer un pequeño homenaje al cuerpo de las mujeres: "¡Qué maravilloso es el cuerpo de la mujer, que no solo puede crear vida, sino que también lo alimenta y protege!". Y, por último, ha desvelado el sexo del segundo bebé que espera junto al chef: "Te quiero, hijo".