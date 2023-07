Cristina Pedroche lo cuenta todo sobre el tipo de parto que tuvo: "No me puse epidural, no me acordé"

Hace más de una semana desde que Cristina Pedroche y Dabiz Muñozse convirtieron padres por primera vez. La pareja terminó de sellar su amor con el nacimiento de su primera hija en común, Laia Pedroche Muñoz.

Desde que volvió a casa con Laia y Dabiz, la presentadora ha estado un poco desconectada de las redes sociales, ya que como ella misma explicó aún se encontraba en una nube y quería dedicarle el mayor tiempo posible a su hija, además aún se estaba recuperando del parto. Este fin de semana pasado, la colaboradora de televisión compartió con sus seguidores el duro momento que estaba viviendo con la lactancia y el remedio casero que estaba utilizando para mejorar.

Ahora, Cristina se ha visto con las fuerzas suficientes para contestar muchas de las preguntas que tienen sus seguidores sobre el día en el que nació su hija, por lo que la presentadora no ha dudado en responder muchas cuestiones.

Ha publicado una imagen en las historias de Instagram y ha confesado que mentalmente ya se encontraba preparada para contestar ciertas preguntas relacionadas con el parto: "Hoy que psicológicamente me encuentro mejor contestaré a algunas preguntas. Si no lo he hecho antes es porque ha sido tan salvaje y bonito que no quería que el odio que sé que vendrá cuando conteste algunas cosas me pudiera afectar".

Cristina Pedroche realiza un preguntas y respuestas sobre su parto | Instagram

Tras ello, Cristina ha comenzado a contestar preguntas, y es que la mayoría de los usuarios sentían curiosidad por el parto que había tenido la colaboradora de televisión, ya que como ella misma confesó hace un tiempo, se estaba preparando para el hipnoparto, asegurando que tenía sus preferencias, pero que haría lo que fuese mejor para su hija.

Cristina ha confesado si tuvo una cesárea o un parto vaginal: "Parto vaginal y natural. Si hubiera sido cesárea en tres horas después del parto (como en esta foto) no creo que hubiera podido estar así de bien de pie. Lo que llevo es un empapador porque en las horas posteriores se sangra bastante. A día de hoy ya sangro muy poco pero hay mujeres que se tiran sangrando toda la cuarentena".

Cristina Pedroche revela qué tipo de parto tuvo | Instagram

Tras responder al tipo de parto, Cristina ha comenzado a relatar cuántas horas estuvo de parto y como vivió el proceso desde que comenzó a tener contracciones, ya que horas antes de dar a luz la influencer compartió unas imágenes en la piscina: "Llevaba una semana y media con dinámica de parto, con pródromos, pero nada de dolor y eso ya me estaba haciendo borrar el cuello del útero y empezar con la dilatación. El día 13 a las 4 de la mañana empezaron las contracciones con intensidad, pero venían cada 6-10 minutos, todavía no eran regulares. Así que estuve en la cama tumbada y concentrada en la respiración cada vez que venía una ola uterina más intensa. Fui cambiando de posición según me iba pidiendo mi cuerpo. Desde las 8 de la mañana ya estuve hablando con mi matrona, Ana Hernández y me recomendó meterme la pelota de pilates en la ducha y la verdad que me alivió bastante".

Cristina Pedroche relata como se produjo su parto | Instagram

"Después me metí en la piscina y estuve hasta las 20h ahí. Todo el rato hablando con la matrona y la ginecóloga que me iban supervisando. El agua me ayudó a sentirme menos pesada y aunque la intensidad era cada vez mayor me ayudaba bastante los masajes con presión en la zona lumbar cuando venía la contracción. Entre una y otra me relajaba muchísimo, incluso pude comer. A las 21h ingresé de casi 5cm en el hospital HM de Montepríncipe y Laia nació a las 00:10 ya el día 14 de julio", continuó explicando.

Cristina Pedroche explica lo que hizo antes de ir al hospital | Instagram

Semanas antes de dar a luz, Cristina explicó en su perfil de Instagram que no sabía si a la hora del parto utilizaría la epidural o no, pero que ella llevaba preparada una escalera de recursos con los que gestionar el dolor: "La famosa pregunta. No, no me puse epidural. Estaba muy tranquila y no me acordé de ella. En el curso de Hipnoparto de @partopositivo me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor y yo me construí mi propia escalera para ir eligiendo una cosa u otra según fueran aumentando la intensidad de las olas uterinas, y la epidural estaba la última de mi lista. No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, un pequeño punto que ya se ha reabsorbido. La respiración fue mi gran aliada".