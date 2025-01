Alba Silva se identifica con Cristina Pedroche por lo que le pasó con la noticia de su embarazo: "Esa sensación horrible"

Esta semana, Cristina Pedroche utilizaba sus redes sociales para compartir una importante reflexión sobre la noticia del anuncio de su segundo embarazo. El pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, la presentadora sorprendía a todos sus seguidores publicando un vídeo donde aparecía junto a Dabiz Muñoz después de hacerse un test de embarazo en el que salía positivo.

Un vídeo que generó bastante confusión, y es que muchos dudaron de que fuese una broma por parte de la presentadora con motivo del día en el que lanzó la publicación. Pero después de las Campanadas parece que todavía había muchos que no se creían que sí, que Pedroche estaba embarazada de su segundo hijo.

"Pensaba que no hacía falta tener que explicar las razones por las que lo publiqué ese día (ni mucho menos aclarar que es verdad)...", comenzaba la presentadora en este post donde ha reflexionado sobre lo ocurrido y ha contado el motivo por el que eligió ese día y no otro.

"Hace dos años, el 28 de diciembre una revista publicó en portada una foto de Dabiz y mía (muy antigua, por cierto) diciendo que estaba embarazada. Esa revista antes no se puso en contacto conmigo para preguntar si era verdad o mentira. Simplemente lo publicaron supongo que pensando que si era mentira tampoco pasaría nada porque era el día De los Santos Inocentes. Nadie, pero ni una sola persona se lo cuestionó. Todo el mundo me escribía para darme la enhorabuena. Solo algunas personas cercanas a las que todavía no había tenido la oportunidad de contárselo se lo cuestionaban. Esto me hizo mucho daño, sentí que algo tan íntimo y tan importante no me pertenecía. No pude ser la dueña del mensaje ni de una noticia tan bonita para mí", escribe Pedroche.

Una situación con la que se ha sentido identificada Alba Silva. Y es la mujer de Sergio Rico vivió una situación parecida a la de Cristina con su embarazo. Antes de que ellos mismo lo hiciesen público, una revista se adelantaba anunciando que la influencer y el futbolista estaban esperando su primer hijo.

"Esa sensación tan horrible de que alguien publique una noticia tan tuya y tan privada antes de que ni siquiera hayas podido contársela a tus seres queridos antes de que ni siquiera hayas ido a una sola ecografía (en mi caso) habiendo tenido una pérdida anteriormente", comienza diciendo la periodista en este stories donde aplaude la reflexión de Pedroche y felicita a la presentadora por su segundo embarazo.