Elena Tablada renuncia a su sueño de representar a Cuba en Miss Universo y explica el motivo de su decisión

Elena Tablada sorprendió a todo el mundo con la noticia de que representaría a Cuba en el próximo certamen de Miss Universo. Sin embargo, ahora se ha conocido que, finalmente, ha renunciado a este sueño. En el programa Y ahora Sonsoles ya adelantó cuál era el motivo de esta decisión, sus hijas: "Tampoco me puedo meter dos meses sin estar con ellas y más sin tener un plan anticipado. Los tiempos de la vida son muy importantes y ahora mis prioridades son mis hijas". explicaba.

Elena Tablada | Gtres

Sin embargo, ahora ha vuelto a reafirmar esta decisión y ha ahondado en los motivos. Lo ha hecho a la llegada al aeropuerto de Madrid tras disfrutar de unas inolvidables vacaciones en Nueva York y Miami con Raquel Perera y los hijos de la coach y Alejandro Sanz. En este regreso a España, la diseñadora iba acompañada de su hija pequeña, Camilla.

"Pues nada, que hay prioridades en la vida y mis prioridades son ellas", indica refiriéndose a sus hijas. "Me dio pena, pero es lo que hay que hacer. Estoy súper orgullosa de que me seleccionaran, pero tendría que estar mucho tiempo fuera separada de mis hijas y no hay otra solución", confiesa Tablada.

Declaraciones de Elena Tablada | Europa Press

Además, añade: "El día 30 tenía que estar allí y el día 1 venían mis hijas de vacaciones conmigo, entonces era inviable. Y tenía que estar desde el día 1 hasta el 15 de septiembre y eso no son 15 días, son un poquito más" ha asegurado, descartando volver a presentarse al certamen en un futuro.