Tamara Gorro aclara el verdadero motivo por el que Elena Tablada y Javier Ungría irán a juicio: "Quien demanda es él"

Ocho meses después de anunciar su separación matrimonial en redes sociales parece que Elena Tablada y Javier Ungría vuelven a estar en el foco mediático. Tal y como había trascendido, todo parecía indicar que era ella la que había tomado la iniciativa de llevarle a los tribunales por motivos económicos, como te mostramos en el vídeo de arriba.

Pero nada que ver con la realidad. Ha sido en el programa 'Y ahora Sonsoles' cuando hemos tenido más datos sobre el tema.

Tamara Gorro, amiga de Elena, ha podido hablar con ella y ha transmitido en directo que "está muy afectada, mal" porque no ha sido ella quien ha iniciado los trámites legales: "Quien demanda, de las dos partes, es él". La influencer ha explicado que "Elena no pide ningún pensión compensatoria" ya que "no quiere dinero".

Tamara Gorro | Gtres

Tal y como ha contado Tamara, "lo único que quiere es que, si la niña vivía con 10 euros (por poner una cantidad), siga viviendo con 10 euros por ambas partes". Además, la colaboradora ha dejado claro que "quien pide dinero es él a ella a un cuenta común".

Después de señalar públicamente a Tablada, Tamara ha sacado las garras por su amiga y ha asegurado que "Elena lo pasó muy mal durante el embarazo, lo pasó muy mal con él". De hecho, la colaboradora ha asegurado que "ha tenido que recibir ayuda profesional" y que es "injusto que se pinte que Elena quiera el dinero de él" porque "ella no quiere nada, quiere que sus dos hijas no se separen".

Además, el programa ha hablado en exclusiva con la propia Elena y ella misma ha confirmado que la cita judicial que tendrá con su expareja no tiene nada que ver con pedir una pensión compensatoria y que su único deseo es que sus hijas sigan creciendo juntas. Tablada ha concluido sus declaraciones asegurando que "no sé muy bien porqué se acabó, con el tiempo descubrí que no era la persona de la que me había enamorado".

La madre de Elena Tablada evita echar más leña al fuego

En este contexto, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la madre de Elena, que asistía este viernes a los Premios Virtuosos, y nos ha dejado claro que su hija no tiene ningún interés económico en su separación con Javier: "No lo necesita, por favor, ella le ha ayudado muchas veces, claro, en su restaurante y todo" y subraya que "todos los divorcios van para los tribunales, así que no pasa nada. Mira si se pudiera arreglar por fuera lo preferiría, que no tuvieran problemas por tonterías".

Pese a que defiende a su hija y está de su lado, en todo momento, habla del cariño que le tiene tanto a Javier como a David Bisbal: "yo lo quiero muchísimo, igual que quería y quiero a David, aunque estuvieran peleados y todas las cosas, en todos siempre hay unas cosas y otras pero muy bien Javier es y lo va a ser el padre de mi nieta toda la vida, o sea, qué le voy a hacer".

Elena Tablada madre | Europa Press

Además, nos sorprendía al afirmar que ella no conocía los problemas conyugales que vivía su hija: "como no he ido a meterme en la casa, yo veía desde fuera muy bien y todo el mundo igual, pero bueno, yo no lo veo y yo no he estado en su casa, y yo en la mía y yo he estado mucho tiempo en Miami".

Lo que más nos sorprendía de sus declaraciones ha sido cuando, sin esperárnoslo, justificaba a Ungría respecto a lo que Elena ha dicho que no esperaba que fuera de esa manera en el matrimonio y que saliera de fiesta "todo el mundo puede tener un desliz".