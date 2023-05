Muere el diseñador Cristo Báñez a los 41 años

Conmoción en el mundo de la moda tras conocerse el repentino fallecimiento de Cristo Báñez a los 41 años. El diseñador ha muerto en la madrugada de este miércoles 10 de mayo. Al parecer, y según apunta Vanitatis, su cuerpo ha sido hallado sin vida en su casa de Sevilla por un familiar que, tras no saber nada de él en unos días, acudía a su domicilio.

El modista onubense se había convertido en un influyente hombre en el mundo de la moda, especialmente la andaluza, y también había hecho sus pinitos en televisión. También era conocido por la gran amistad que mantenía con Dulceida o Madame de Rosa y por haber vestido a personajes como Vicky y Rocío Martín Berrocal, Eva González o María José Suárez.

Hace tan solo cuatro días, el creativo onubense compartía una publicación en Instagram: "Me apetecía mucho enseñaros esta foto con este look que me gusta tanto de un buen día de paseo por Sevilla", escribía a modo pie de foto.

Además, recientemente cumplía uno de los sueños de la abuela de Daniel Illescas al confeccionarle un traje de flamenca para la Feria de Abril de Sevilla. Tal y como el influencer publicó junto a un vídeo donde le agradecía al reconocido modisto su gran trabajo: "Millones de gracias @cristobanez por el pedazo de vestido de flamenca para mi abuela", unas palabras a las que Cristo Báñez contestaba con un sentido "os quiero".