Cristina Pedroche reaparece tras las Campanadas y explica por qué apareció sin pelo

Han pasado cuatro días desde que Cristina Pedroche se pusiese al frente de las Campanadas de Antena 3 junto a Alberto Chicote para despedir un 2021 que terminaba con un sabor agridulce por la suma de contagios por coronavirus.

Una noche mágica en la que, tras semanas de mucha intriga, pudimos ser testigos del vestido que tanta expectación genera en todos los espectadores: una pieza de museo perteneciente a la colección primavera-verano 1991 del español Manuel Piña, fallecido hace casi tres décadas.

''Soy un insecto que está a punto de renacer'', decía una Cristina transformada en una libélula de lo más galáctica y futurista antes de quitarse la capa alada de BUJ Studio y de descubrir lo que se escondía bajo el casco metalizado fruto del trabajo de Manuel Albarrán.

Y es que, lo que nadie esperaba es que este año el asombro viniese por partida doble, pues si su vestido es ya de por sí un auténtico misterio la sorpresa que ocultaba en su cabeza consiguió dejar sin palabras a todos los espectadores de unas Campanadas históricas para Antena 3.

¡Apareció completamente calva! Pero, ¿de verdad se rapó el pelo al cero? Ha sido este pasado lunes en 'Zapeando' donde la colaboradora ha reaparecido tras la gran noche con su pelo recogido en un moño, confirmando de esta manera que su cabello quedó oculto bajo una calota de plástico.

Pero, ¿por qué tomaron esa decisión? ''Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo, que ahí no había manera de cuadrarlo. Entonces me dijo que me lo tenía que cortar, que iba con el casco y me tenía que rapar la parte de abajo'', confesaba Cristina. ''Y las orejas y los nacimientos'', añadía Josie que también se encontraba en el programa.

''Entonces dijimos: 'Vamos a hacer una prueba con caracterización, vamos a ver si somos capaces de esconder todo el pelo y que se quede de verdad de forma natural' (…) Si yo me rapo ahora mismo, seguramente mi cabeza no esté tan lisa ni del mismo color'', comentaba la madrileña.

Unas palabras a las que el diseñador y artífice de sus impresionantes estilismos, defendía: ''Es algo que es lícito usar en moda, en la vida y en todo''.

