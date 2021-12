Todas las veces que Dabiz Muñoz se ha puesto el vestido de Cristina Pedroche de las Campanadas

Como cada año, cuando se acerca el día de Nochevieja, Dabiz Muñoz posa con el vestido de las Campanadas del año anterior de su mujer, Cristina Pedroche, todo un clásico que la pareja comparte en sus redes sociales.

Ya es toda una tradición, al igual que ver a la colaboradora dar las Campanadas en Antena 3, ver al chef ponerse su vestido, como ha hecho esta semana con el minivestido de lentejuelas que llevó Cristina Pedroche en las Campanadas de 2020.

"Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brilli brilli se dice poco. Cada año @cristipedroche me lo pone más difícil... y yo a ella!! Veremos si mañana es capaz de superar esta sensualidad, este glamour, esta clase, esta finura y este raséé estratosférico!!!", dice en sus redes. Además, por su parte, Cristina dijo en su Instagram: "No puedo amar y admirar más a Marido. Es increíble tanto por dentro como fuera".

Ahora, hemos querido hacer una recopilación de Dabiz Muñoz con todos los vestidos de Cristina Pedroche de las Campanadas, desde su primera aparición en las Campanadas de 2014 hasta ahora, sin contar con el de este año, claro, que aún no lo hemos visto pero que esta noche descubriremos la gran incógnita. ¿Cómo será en esta ocasión!?

Dabiz Muñoz con el vestido de Cristina Pedroche de las Campanadas del 2019

Dabiz Muñoz con el vestido de Cristina Pedroche de las Campanadas del 2018

Dabiz Muñoz con el vestido de Cristina Pedroche de las Campanadas del 2017

Dabiz Muñoz con el vestido de Cristina Pedroche de las Campanadas del 2016, 2015 y 2014

