Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya son padres: Publican la primera foto de su hija y desvelan su nombre

¡La presentadora Cristina Pedroche ya ha dado a luz a su primera hija junto a Dabiz Muñoz! Así lo adelantaba en exclusiva la revista Semana hace apenas unas horas, apuntando que la recién nacida y la mamá se encontraban en perfecto estado y que sus orgullosos papás no podían estar más felices por su llegada.

El citado medio comentaba que la pequeña había llegado al mundo a las 4:15 horas en el Hospital Montepríncipe de Madrid, donde la televisiva habría ingresado este jueves a las 19 horas.

Ahora, han sido los recién estrenados papás los que han confirmado la buena nueva. Y es que, a través de un post conjunto en Instagram, han publicado una tierna imagen de sus manos entrelazadas con las de la pequeña, revelando además en el pie de foto su nombre.

"Te amaremos y protegeremos siempre. Laia Pedroche Muñoz. 14-07-2023", han inmortalizado poniendo fin a la gran expectación que, a lo largo de estos meses, se había generado en torno a cómo se llamaría.

No hace ni 24 horas que, con un increíble posado en blanco y negro presumiendo de lo que entonces no sabía que serían sus últimos momentos con su enorme barriguita de embarazada, la joven de 34 años aseguraba que "estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía". Sin poder ocultar su emoción y sus ganas de, al fin, tenerla entre sus brazos, la colaboradora de 'Zapeando' escribía: "Ven cuando quieras, te estamos esperando".

Además, Cristina Pedroche se mostró de lo más orgullosa del camino que ha recorrido junto a su cuerpo "durante estos meses creando vida". Y es que, como reconoció en su penúltimo post, "os juro que nunca me vi mejor. Amo mi relleno de amor".

Ahora que, tras la dulce espera, ha llegado al mundo la pequeña, recordamos cómo recientemente la madrileña compartía un sentimiento muy común entre las madres a pocos días de su nacimiento.

Lo hacía mediante la publicación de un vídeo donde veíamos a una koala junto a su cría, que entraba y salía de la bolsa de su mamá: "Os juro que esto es lo que me gustaría a mí. Dar a luz, porque me muero de ganas de verle la carita, pero que luego de vez en cuando se pudiera meter dentro de mí otra vez. La sensación que me da tenerla dentro es que no puedo explicarlo".