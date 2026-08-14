Cristiano Ronaldo sorprende con un cambio de look tras su boda con Georgina Rodríguez y su vuelta al trabajo

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de todas las miradas. El futbolista portugués ha reaparecido públicamente después de unos días especialmente importantes en su vida personal y lo ha hecho con una imagen que no ha pasado desapercibida.

Apenas unos días después de confirmar su boda con Georgina Rodríguez, el delantero del Al-Nassr ha sorprendido con un inesperado cambio de look. El futbolista ha compartido en sus stories de Instagram una fotografía durante los entrenamientos de su equipo en la que muestra su nuevo peinado.

Ronaldo ha optado por llevar el cabello muy corto y teñirlo de un llamativo tono pelirrojo, una apuesta estética diferente a la que suele llevar y que rápidamente ha llamado la atención de sus seguidores.

Su cambio de imagen

Aunque Cristiano Ronaldo ha probado diferentes cortes y estilos de cabello a lo largo de su trayectoria, el tono pelirrojo es, sin duda, una de sus apuestas más llamativas. El futbolista siempre ha cuidado mucho su imagen y no es la primera vez que se atreve a cambiar de peinado, aunque sí resulta poco habitual verlo con un color tan diferente.

Su regreso a los entrenamientos del Al-Nassr coincide con el comienzo de una nueva temporada. A sus 41 años, el portugués afronta un nuevo curso en Arabia Saudí con las mismas ganas de seguir compitiendo y ampliando una trayectoria deportiva llena de éxitos.

Cristiano Ronaldo | Gtres

La fotografía que ha compartido en redes sociales no ha tardado en generar comentarios. Sus seguidores se han fijado rápidamente en su nuevo aspecto y, mientras algunos han aplaudido el cambio, otros se han mostrado sorprendidos al verlo con este tono de cabello.

Su vida profesional

Más allá de su vida personal y de su nuevo look, Cristiano Ronaldo tiene por delante una temporada importante. El futbolista continúa centrado en su carrera y en uno de los grandes retos que todavía tiene por delante: alcanzar los 1.000 goles oficiales.

Después de unas semanas marcadas por su boda con Georgina Rodríguez, Ronaldo vuelve ahora a centrarse en el fútbol. El portugués comienza así una nueva temporada con el Al-Nassr y lo hace, además, estrenando una imagen que no ha dejado indiferente a nadie.

Cristiano Ronaldo | Gtres

Una nueva etapa personal y profesional que llega acompañada de un pequeño cambio de estilo. Porque si algo ha demostrado Ronaldo a lo largo de los años es que no tiene miedo a experimentar y a sorprender también fuera del terreno de juego.