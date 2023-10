Las confesiones del hijo mayor de Alberto de Mónaco, Alexandre Grimaldi: la relación con su tía Estefanía o sus aspiraciones al trono

Hay sucesos en la familia real del principado de Mónaco que son todo un secreto para el resto del mundo. Y todo, entorno a la figura de Alberto de Mónaco. En agosto de 2003 nació Alexandre Grimaldi, hijo mayor de este fruto de un romance secreto con la azafata, Nicole Coste. Ella no hizo público que tenía un hijo del príncipe monegasco hasta que el pequeño cumplió 2 años, casualmente cuando Alberto se convirtió en príncipe soberano.

Entonces, confirmó que Alexandre era su hijo, pero que jamás heredaría el trono a causa del no enlace matrimonial entre él y su madre. Sin embargo, la polémica solo había hecho más que comenzar. Un año después, Alberto de Mónaco reconocía públicamente que tenía otra hija secreta, Jazmin, fruto de una relación con Tamara Rotolo en California. Pues bien, de todo aquello ya han pasado dos décadas y algunos protagonistas comienzan a dar su versión.

Primera entrevista en solitario

De esta manera, Alexandre Grimaldi ha decidido conceder su primera entrevista en solitario con una portada en la revista británica Tatler. En ella, el hijo mayor de Alberto de Mónaco habla de numerosos temas como la relación que mantiene con su padre o con su tía Estefanía, entre otros, su figura dentro de la familia o sus intenciones de cara al trono del principado. Y lo cierto es que se ha abierto de lleno y no ha dejado un solo asunto en el tintero.

A sus 20 años, no se esconde y reconoce que ser el hijo del príncipe Alberto le ha abierto muchas puertas, algo que ha aprovechado. "Todo el mundo ha sido muy amable conmigo", reconocía. Aunque también ha tenido palabras para referirse a la etiqueta que, desde pequeño, le acompaña: ilegítimo. "Ninguno de mis padres estaba casado y ninguno cometió adulterio. Mi padre me reclamó voluntariamente cuando era un bebé, no porque un juez o la prensa le obligaran", aclaró en una antigua entrevista junto a su madre.

Además, ha dejado clara su postura o intención de cara al trono del principado. "Aspiro a trabajar en una relación con mi padre y convertirme en el embajador global de Mónaco. Y traer oportunidades de negocio al principado, que es lo que he hablado con él", decía.

Una familia muy unida

A diferencia de lo que se suele creer, Alexandre Grimaldi reconoce que la relación con su familia es muy buena y se mantienen muy unidos. Además, tiene un grato recuerdo de su infancia junto a ellos. "Me gustó mucho crecer con mis hermanos y mi madre me cuida muy bien. No podría pedir más", señala. "Estamos todos muy unidos. De hecho, tenemos un grupo de mensajes de texto", explica, antes de confesar la estrecha relación que tiene con su tía y madrina, la princesa Estefanía.

"Es muy divertida, tiene mucha gracia y los pies en la tierra", dice sobre ella. "Estoy muy unido a ella. En los últimos años, hemos cenado y comido juntos para celebrar mi cumpleaños con mis primos" desvelaba. Pero también tuvo buenas palabras para su abuela, a quien nunca llegó a conocer pero que su grandeza aún perdura dentro de la familia real.

"He visto un par de sus películas de Hitchcock. Jazmin y yo hablamos mucho de ella, por las cosas que hacemos actualmente, sobre todo Jazmin, que está siguiendo los pasos de nuestra abuela en Hollywood. Siempre hablamos de eso y de cómo quiere continuar su legado", aseguraba. Pero antes de terminar la entrevista, dejaba un titular y una exclusiva.

Romance a la vista

"Hay una chica", confeso antes de finalizar su primera entrevista en solitario. Una afirmación que sorprende por su naturalidad. "Va muy bien. Nos conocimos en Mónaco", explica y señala que su traslado a la ciudad estadounidense quizás algo tiene que ver con ella. "Me mudo a Nueva York, ella se ha mudado a Nueva York…", declaraba y cerraba la puerta a todas aquellas posibles tentaciones o pretendientes. Alexandre Grimaldi ya no está disponible.