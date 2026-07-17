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Rosario Flores desvela su cariñosa manera de llamar a su hermana (y no es Lolita)

La cantante ha coincidido de viaje con su hermana Lolita y ha revelado cómo llama cariñosamente a su hermana.

Rosario Flores y Lolita

Rosario Flores desvela su cariñosa manera de llamar a su hermana (y no es Lolita)

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Compaginando a la perfección sus compromisos profesionales con sus tradicionales vacaciones estivales en familia en la costa de Cádiz, Lolita y Rosario Flores han protagonizado una curiosa coincidiencia al aterrizar juntas en Barcelona por motivos muy diferentes: mientras que la mayor de las hermanas ha viajado a la ciudad condal para la final de Tu cara me suena 13, talent de Antena 3 en el que ejerce de jurado junto a Chenoa, Ángel Llàcer y Florentino Fernández- que se celebrará este viernes en directo con Cristina Castaño, JKbello, María Parrado, Martín Saví y Paula Koops como finalistas a hacerse con la victoria, la cantante de '¡Qué bonito!' ofrece un concierto a la misma hora en el festival Les Nits de Barcelona en los Jardines del Palau de Pedralbes.

"Mi hermana viene por su parte y yo por la mía. Canto mañana en Pedralbes y pasado en Manresa. Estoy de gira con El Universo de Ley y mi hermana viene a trabajar también. Y hemos coincidido" ha explicado con una sonrisa Rosario. El pasado 3 de julio la artista anunciaba emocionada a través de sus redes sociales que su hija Lola Orellana había dado a luz a su primer hijo en común con el cantante ibicenco Cosme Daniel y mes y medio después, feliz con su faceta de abuela, ha confesado que le encanta que la llamen "yaya".

Y hablando de nombres, en su encuentro casual en el aeropuerto -en el que también estaba su hijo Pedro Antonio Lazaga, que ha evitado a las cámaras a toda costa- Rosario ha desvelado con naturalidad cómo llama cariñosamente a su hermana: "Loli", al advertirle que se olvidaba de una de sus bolsas antes de separar sus caminos para cumplir con sus respectivos compromisos, presumiendo de la maravillosa relación que tienen.

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