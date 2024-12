Claudia, la hija de Raquel Revuelta, recuerda a su padre fallecido con unas emotivas fotos del día de su boda

La Navidad es una época cargada de emociones, especialmente para quienes echan de menos a seres queridos que ya no están presentes. Este es el caso de Claudia Jiménez, la hija mayor de Raquel Revuelta, quien ha utilizado sus redes sociales para recordar a su padre, fallecido en 2020 tras no superar una operación de corazón.

Este mensaje llega apenas semanas después de otro momento lleno de emociones para Claudia y su madre, Raquel Revuelta. La modelo y presentadora rompió a llorar cuando su hija le anunció su compromiso matrimonial con su novio, Vicente Benítez, con quien mantiene una relación desde hace años.

Raquel Revuelta y su hija Claudia en 2021 | Gtres

La joven ha compartido un emotivo mensaje en Instagram que ha tocado el corazón de sus seguidores. Claudia, que mantiene una estrecha relación con su madre y sus dos hermanos, Nicolás y Miki, ha celebrado esta Nochebuena con un mensaje especial: "Alegría porque estamos de nuevo los 3 hermanos juntos, y de ya siempre la melancolía que nos acompaña desde que no estás físicamente".

"Siempre me dio pena no tener más fotos de vuestra boda, y más aún desde que sé que me caso el año que viene. Pero ayer entendí que era porque estaban a buen recaudo, en casa de mi abuela Luisa", comenzaba diciendo en su mensaje.

En su publicación, Claudia ha expresado cómo, a pesar de la felicidad que le trae su compromiso matrimonial con Vicente Benítez, el vacío que dejó su padre sigue siendo difícil de llenar. "4 Navidades sin ti, y sigo sin entenderlo, sin a veces creerlo", ha escrito.

La joven también ha dedicado palabras de ánimo a quienes pasan las fiestas echando de menos a alguien querido: "A todos para los que las Navidades sea también echar de menos… mucha fuerza, ellos nos ven y nos cuidan, y brindan con nosotros en esta y todas las noches de nuestra vida". Claudia ha acabado su mensaje con un emotivo: "Te queremos, papá. Feliz Navidad y muchos besos al cielo".

Este mensaje refleja la especial relación que une a los hijos de Raquel Revuelta, quienes se han apoyado mutuamente desde la pérdida de su padre. A lo largo de los años, la primogénita ha utilizado sus redes sociales para rendir homenaje a su padre, compartiendo recuerdos y reflexiones que destacan los valores que les inculcó y el amor que sigue presente en su vida.