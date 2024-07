Raquel Revuelta echa a llorar tras la vuelta sorpresa de su hijo Nicolás, que vive en Australia

Raquel Revuelta es una de las presentadoras y modelos más conocidas de nuestro país, además de empresaria, ya que abrió hace algunos años su propia agencia de modelos en Sevilla. Se casó el 9 de septiembre de 1994 con Miguel Ángel Jiménez Rodríguez, quien falleció en 2020 a los 55 años tras no superar una operación de corazón y con quien tuvo tres hijos: Claudia (de 29 años), Miguel Ángel (de 26) y Nicolás (de 23).

Claudia es la más conocida de los tres al ser influencer y cantante, y aparecer con su madre en redes sociales.

Por su parte, Miguel Ángel y Nicolás prefieren mantenerse en un segundo plano y alejados del foco mediático, aunque a veces es inevitable que su madre publique algún post con ellos en ocasiones especiales, como cuando Miguel Ángel (a quien llaman Miki) cumplió en febrero 26 años. O cuando Nicolás le ha dado una gran sorpresa, a ella y a toda la familia, y es que el benjamín vive en Australia y ha vuelto para sorprender a su madre días antes de su 57º aniversario.

Solo Claudia sabe que vuelve Nicolás

La única de la familia que sabía de su visita era su hermana mayor Claudia, que ha colgado un vídeo en Instagram mostrando este momento tan especial y emocionante para todos. "Todo el mundo se cree que viene en septiembre", explica la cantante.

"Este vídeo me hace mucha ilusión hacerlo", empieza Claudia en esta publicación que también ha compartido Raquel Revuelta en su perfil de Instagram. "Voy a recoger ahora mismo a mi hermano pequeño, que viene de Australia por sorpresa", continua visiblemente emocionada la joven, que recuerda que llevan nada más y nada menos que 8 meses sin verle.

Mientras se dirige al aeropuerto en coche, Claudia aprovecha para preparar una cartulina de color verde con un mensaje de bienvenida. En el siguiente plano ya se la ve esperando frente a la puerta de llegadas, cartulina en mano. Al ver que Nicolás cruza la puerta, la influencer se lanza a sus brazos en un emotivo reencuentro. "No tardes tanto tiempo, nunca más en tu vida", le dice bromeando a su hermano.

Pero el instante más enternecedor viene después, cuando los dos llegan a casa y Raquel ve a su hijo. Primero se ve a la modelo con su perro (que, por cierto, es el primero a ver a Nicolás y empieza a saltar de alegría) y le va cambiando la cara a medida que se acerca a la habitación. Cuando descubre que su hijo está allí, automáticamente se le saltan las lágrimas y no puede parar de llorar de la emoción mientras los dos se funden en un tierno abrazo. "No me lo puedo creer", va repitiendo la presentadora.

Aparición sorpresa

En el vídeo se ve también la reacción del resto de la familia cuando Nicolás va apareciendo por sorpresa en varios lugares donde han quedado. Cabe destacar la reacción de la abuela. Nicolás se le acerca por la espalda y con la voz finge ser uno de los camareros del restaurante donde se encuentran. Cuando la abuela se gira y ve a su nieto, se le dibuja una gran sonrisa en la cara y suelta emocionada un "¡Qué alegría!".