Chenoa afirma que no va a hablar de "cosas delicadas" cuando le preguntan por Miguel Sánchez Encinas

Chenoa se encuentra en medio de un vendaval mediático después de confirmar su ruptura con Miguel Sánchez Encinas. Una noticia que llegaba por sorpresa y de la que la cantante apenas ha querido hablar.

Tanto es así que, incluso, se ha enfadado al ser preguntada por la prensa. A su llegada a la estación de Atocha, la cantante se ha desmarcado de las preguntas sobre su vida sentimental y ha respondido con un simple "quiero llegar a casa" a los micrófonos de Gtres.

Tras su entrevista para las páginas de ¡Hola! en las que subrayó que no se trataba de una ruptura, sino de una separación temporal, han sido muchos los rumores que han apuntado a que se estarían dando un tiempo para pensar qué quieren en el futuro.

Chenoa en la estación de Atocha | Gtres

Una cuestión a la que, una vez más, la intérprete de Dime ha contestado con el silencio, para después añadir: "No os voy a contestar aquí, en medio de la calle, corazón. Y menos de esas cosas que son muy delicadas".

En cuanto a cómo se encuentra ella después de este revés, ha confesado estar "perfectamente". Pero su ruptura no ha sido lo único de lo que se ha hablado estas últimas semanas, sino también de sus planes de maternidad.

Pues, no es ningún secreto las complicaciones a las que ha tenido que hacer frente Chenoa para quedarse embarazada, algo que no ha conseguido. Y así lo confesó ella misma en el libro Hablemos de Nosotras, de Carlota Corredera, donde también reveló que había sufrido un principio de cáncer de útero a los 25 años.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en un photocall | Gtres

Un tema muy delicado del que ha querido ser discreta: "No voy ni a negar nada. Me da igual, decid lo que queráis. Da igual". Para finalizar, ha pedido "respeto y tranquilidad" en estos momentos que no están siendo fáciles.