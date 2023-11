Gisela confirma que la relación de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas está en "stand by"

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas rompieron en el momento más inesperado tras un año y medio de casados. A pesar de que la noticia estallara recientemente, la pareja podría llevar tiempo haciendo sus vidas por separado.

Primero fue la Lorena Vázquez en Espejo Público y luego la propia cantante quien despejó algunas dudas para la revista ¡HOLA!, asegurando que se están dando un respiro: "No es una ruptura, es una separación temporal".

La periodista apuntó al motivo detrás de esta decisión ya que, según contó, "intentaron en varias ocasiones tener un hijo, incluso Chenoa llegó a congelarse óvulos y a hacer un tratamiento pero en un momento dado esos deseos se ven truncados y deciden abandonar esa idea".

Una decisión que se llevó de forma privada y sólo gente del entorno cercano de ambos conocía. Por ello, Europa Press ha preguntado a Gisela, gran amiga de la presentadora, sobre esto mismo, y la cantante no ha tenido reparos en confirmar la pausa de ambos: "Ella lo ha dicho, es un standby, ella está bien dentro de lo que es un momento así en la vida de una persona, intentando centrarse en su nuevo proyecto televisivo y la vida dirá, yo espero que les vaya bien, que sean felices".

"Creo que hacen muy buena pareja, pero ellos deciden", apuntó Gisela, que también se pronunció sobre el tiempo que llevarían separados: "La experiencia de la vida te da otra manera de enfocar las cosas y si era una cosa que venía de lejos, pues todo se lleva mejor cuando has tenido un proceso de digestión".

Chenoa y Miguel Sánchez | Gtres

Al parecer, tras fallar las opciones para ser padres, el matrimonio se habría desgastado, pues él ya es padre de dos niñas, tal y como comentó la colaboradora Lorena Vázquez, a lo que Gisela ha dicho que no sabe si eso es cierto: "Que yo sepa no, buscar un niño no ha sido el problema".

Mientras tanto, hay que quedarse con las palabras de Chenoa a ¡HOLA!, en las que subrayó en lo mucho que se quieren y se respetan, desmintiendo los rumores: "No hay terceras personas, simplemente es una cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones".