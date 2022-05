Chanel, un estilo en evolución: Desde que la conocimos hasta después de Eurovisión

Ya se ha cumplido una semana desde que tuviera lugar la 66ª edición de Eurovisión y España sigue de resaca emocional al recordar a Chanel Terrero deslumbrando sobre el escenario al ritmo de 'SloMo' con su coreografía latina.

La hispanocubana nos regaló una arrolladora actuación cargada de sensualidad que le devolvió a nuestro país el podio después de 27 años.

Sin embargo, otro de los motivos por los que su ya bautizado ''Chanelazo'' también causó sensación fue por el outfit que lució con múltiples guiños a la cultura española.

Lo cierto es que desde que la vimos por primera vez hasta después de su paso por Eurovisión 2022, la cantante ha presumido de estilos de lo más variados y dispares entre sí y hemos podido apreciar una considerable evolución en su estilo.

Hacemos un repaso por algunas de las apariciones públicas más significativas de Chanel y analizamos los lookazos que ha llevado la artista del momento.

Benidorm Fest

El outfit de Chanel en el polémico Benidorm Fest vino de la mano de la creatividad de Carmen Farala, ganadora de la primera edición de 'Drag Race España'.

Un estilismo compuesto por una chaqueta 'cropped' negra con pedrería bajo la que llevaba un mono plateado brillante con aberturas 'cut out' y el cual confeccionó la diseñadora en tiempo récord: ¡apenas 24 horas!

Eurovisión 2022

Para la gran final del reciente certamen celebrado en Turín, el encargado de vestir a la de origen cubano fue Palomo Spain. Un mono negro de escote cuadrado y decorado con más de 50.000 piedras de Swarovski cosidas a mano al que, como guinda del pastel, se le añadió una chaqueta de inspiración torera.

Un toque de lo más distintivo y especial al que su diseñador definió como ''un look casi inspirado en la portada de una feria''.

Su primera rueda de prensa tras Eurovisión

La artista acudía a su primera rueda de prensa tras la gala con un look 'total black' con guantes que recordó enormemente al que Kim Kardashian abanderó en la Met Gala 2021. Un estilo minimalista que nada tiene que ver con los dos anteriores que si por algo están caracterizados es por su ostentosidad.

Sin embargo, las visibles similitudes no fueron las únicas que nos hizo personificar a la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' y es que la camiseta negra transparente con la que sorprendió pertenece a la firma de ropa interior de Kim, 'Skims'.

