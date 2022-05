Chanel, con una camiseta de Kim Kardashian en su primera rueda de prensa después de Eurovisión

Este martes, Chanel ha reaparecido ante los medios en la primera rueda de prensa que ha concedido tras su increíble actuación en Eurovisión 2022.

Después de hacernos vibrar a todos al otro lado de la pantalla este pasado sábado y haber conseguido un hecho histórico alcanzado la tercera posición después de 27 años, Chanel continua sin creérselo y así lo ha demostrado hace escasos minutos.

La cantante ha asegurado que sigue en una nube, y que continua abrumada con el gran número de felicitaciones que ha recibido. Entre ellas, la de los Reyes, el rey Felipe VI y doña Letizia. Una felicitación que ha leído ante las cámaras: "Señora doña Chanel Terrero Martínez. De sus majestades los reyes. Muchísimas felicidades por tu fantástica actuación en Eurovisión", ha comenzado a leer Chanel. "Has hecho historia para España en este festival de la música al alcanzar ese tercer puesto tras una reñida final en la que recibiste el reconocimiento tanto del jurado como del público". "Queremos transmitir nuestra enhorabuena al equipo que te acompañó y agradeceros haber representado tan bien a España y habernos hecho sentir tan orgullosos. Un fuerte abrazo, Felipe y Letizia", terminaba leyendo. Un mensaje con el que la artista se ha mostrado emocionada. Y es que Chanel dejó con la boca abierta a todo el mundo, incluidos los Reyes.

Una rueda de prensa donde ha aparecido con un look que nos recordaba al que Kim Kardashian lució en la gala MET 2021.

Kim Kardashian Gala MET | Gtres

Y es que aunque Chanel llevaba la cara al descubierto, la artista se ha decantado por lucir un total look completamente negro cubriendo sus manos con guantes y todo.

Chanel | Gtres

Chanel | Gtres

Pero además no es que solo nos recuerde a la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians', sino que Chanel ha lucido una camiseta de la firma de ropa interior de Kim, Skims.

Una firma que arrasa en ventas y de la que la mismísima Rosalía se ha convertido en imagen, así lo mostraba Kim a través de varias publicaciones que ha lanzado en su cuenta de Instagram.

