Céline Dion "no tiene control sobre sus músculos" debido al trastorno neurológico que sufre

El pasado mes de mayo, Céline Dion, de 55 años, canceló su gira mundial "Courage World Tour" debido al trastorno neurológico que sufre desde hace un tiempo: el síndrome de la persona rígida. "Lamento mucho decepcionaros una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero hacer giras puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%. [...] Quiero que todos sepan que no me rindo... ¡y no puedo esperar a verlos de nuevo!", publicó en Instagram.

Meses más tarde, su hermana, Claudette, ha explicado, en una entrevista en la revista 7 Jours, en qué estado se encuentra actualmente la cantante de My Heart Will Go On: "Ella trabaja arduamente, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me entristece es que siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro".

Celine quiere volver a pisar un escenario

Este empeoramiento de su estado de salud preocupa a su entorno y a sus fans, puesto que todos quieren que la intérprete vuelva a pisar el escenario algún día. "¿En qué estado? No lo sé", explica su hermana al medio francés. "Las cuerdas vocales son músculos, y el corazón también es un músculo. Como es un caso entre millones, los científicos no han investigado tanto, porque no afectaba a tanta gente", continúan sus declaraciones.

Claudette Dion, de 75 años, también ha relatado que Céline está recibiendo numerosos mensajes de apoyo. "La gente nos dice que la aman y que rezan por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos".

En entrevistas anteriores, Dion explicó que su hermana ha visto pocas mejoras en su salud, dado que no pueden encontrar ningún medicamento que le funcione, aunque no pierden la esperanza. El pasado mes de octubre aseguró que Celine aún no dependía de una silla de ruedas para desplazarse y que todavía tenía la idea de volver a actuar.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida (SPR) es una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta el sistema nervioso central, manifestándose a través de rigidez muscular progresiva y dificultad en los movimientos voluntarios. Aunque poco común, su impacto en la calidad de vida puede ser notable.

Los síntomas incluyen rigidez muscular, espasmos involuntarios, hipersensibilidad a estímulos y dificultades en la marcha, entre otros. El SPR es resultado de una respuesta autoinmune, donde el sistema inmunológico ataca erróneamente las neuronas que regulan el tono muscular. El diagnóstico se realiza principalmente mediante la evaluación clínica de los síntomas y, en algunos casos, pruebas específicas como análisis de sangre para detectar anticuerpos asociados con la enfermedad.