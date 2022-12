¿Qué es el Síndrome de la persona rígida? La enfermedad que ha obligado a Céline Dion a cancelar su gira

Celine Dion sorprendía a todos sus seguidores con un vídeo en sus redes sociales en el que confesaba que padece un trastorno neurológico catalogado como enfermedad rara: el síndrome de la persona rígida.

Los síntomas de esta enfermedad le impiden estar al 100% sobre los escenarios, lo que le obliga a retirarse temporalmente y a anular la gira que tenía prevista realizar por toda Europa durante el 2023.

Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Por qué le imposibilita actuar? En NovaMás queremos arrojar un poco de luz sobre esta desconocida afección y explicarte de forma sencilla cuáles son los síntomas y los tratamientos más comunes.

Una enfermedad autoinmune

Se cree que el síndrome de la persona rígida es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca su propio sistema nervioso central -cerebro y la medula espinal- provocando episodios de rigidez muscular en tronco y miembros.

Como muchas enfermedades autoinmunes, no tiene cura definitiva conocida y lo padece una persona entre un millón, siendo más común entre las mujeres.

Síntomas

La mayoría de los síntomas del síndrome de la persona rígida se manifiestan entre los 30 y los 60 años, siendo el pico de incidencia alrededor de los 45 años.

Los más comunes son los episodios de espasmos musculares incontrolables -en tronco, abdomen, brazos y piernas-, aunque también es muy habitual que las personas que sufren esta enfermedad se encorven sobre sí mismos y adopten posturas anormales ante cualquier sobresalto -propiciados por una hipersensibilidad al ruido y al tacto-.

Muchos pacientes sufren de ansiedad y depresión, probablemente por cómo afecta la enfermedad a sus actividades diarias, pero también porque la causa del síndrome se relaciona con niveles bajos de neurotransmisores

Diagnóstico

La mayoría de personas que sufren esta enfermedad desarrollan anticuerpos contra un tipo de proteínas -llamadas GAD- que participan en la fabricación de la sustancia responsable de controlar los movimientos musculares.

Para diagnosticarla, además de una historia médica detallada y la comunicación por parte del paciente de sufrir algún síntoma típico, basta con una analítica que busque específicamente un elevado número de anticuerpos GAD en sangre.

Tratamiento

El tratamiento del síndrome de persona rígida se personaliza según los síntomas que cada paciente manifieste; no obstante, es muy común recetar medicamentos anticonvulsivos y relajantes músculo-esqueléticos -como las benzodiazepinas, el diazepam o el baclofeno-.

La terapia física y ocupacional puede ayudar a retrasar el progreso natural del síndrome, pero debe ser realizada por un profesional para no agravar los síntomas de la enfermedad

Céline Dion sufre esta enfermedad

Como os avanzábamos al principio de este artículo, Céline Dion ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo en el que confiesa que padece los síntomas de esta enfermedad catalogada como rara.

"Todavía no sabemos todo sobre esta rara enfermedad, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro", reconoce Dion, al mismo tiempo que confiesa que "Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes".

A pesar de que la cantante tranquilizaba a todos sus seguidores trasladando un mensaje de esperanza en que admitía que "un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos", la artista se ha visto obligada a posponer la gira que tenía planificada por todo el continente europeo hasta 2024.

