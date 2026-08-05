El álbum de la familia real en Marivent: las fotos que cuentan toda una historia

Cada verano, el Palacio de Marivent vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro de la familia real española. Mucho más que una residencia de vacaciones, este enclave mallorquín ha sido durante décadas el escenario de algunos de los momentos más entrañables y significativos de la historia reciente de la Corona.

Desde las primeras imágenes de Juan Carlos I y Sofía de Grecia junto a sus tres hijos, Felipe, Elena y Cristina, hasta las fotografías más recientes con la princesa Leonor y la infanta Sofía, Marivent ha sido testigo de la evolución de varias generaciones de la familia real.

Año tras año, los tradicionales posados estivales han permitido comprobar cómo esta cita en Mallorca se ha convertido en una de las costumbres más arraigadas de la institución. A continuación, repasamos algunos de los momentos más destacados que la familia real española ha protagonizado en Marivent a lo largo de los años.

Rey Felipe VI, reina Letizia, princesa Leonor, infanta Sofía y Sofia de Grecia en Marivent el año 2026 | Gtres

Las primeras imágenes

Las primeras fotografías de la familia real en el Palacio de Marivent muestran a Juan Carlos I y Sofía de Grecia junto a sus tres hijos, la infanta Elena, la infanta Cristina y el entonces príncipe Felipe, cuando todavía eran unos niños.

Juan Carlos I y Sofía de Grecia junto a sus tres hijos en Marivent | Gtres

En aquel posado, casi todos lucían un estilismo coordinado, con pantalones amarillos y prendas superiores en azul marino, mientras que el rey apostó por un look diferente.

Juan Carlos I y Sofía de Grecia junto a sus tres hijos en Marivent | Gtres

Durante toda la década de los 80, la familia disfrutó de sus veranos en Mallorca, donde aprovechaba el buen tiempo para descansar y compartir tiempo juntos lejos de la agenda oficial.

La visita de los príncipes de Gales

En los años 80, Marivent también recibió una visita muy especial: la de los entonces príncipes de Gales, Carlos y Diana, que viajaron a Mallorca acompañados de sus hijos, Guillermo y Harry.

Visita de los príncipes de Gales (Carlos y Diana) en Marivent | Gtres

Aquel encuentro dejó para el recuerdo varias fotografías de ambas familias posando, la mayoría de ellas en las emblemáticas escaleras del palacio. Las imágenes reflejan la buena sintonía entre todos, especialmente de la reina Sofía, cuya cercanía con los niños siempre ha sido una de sus señas de identidad.

Visita de los príncipes de Gales (Carlos y Diana) en Marivent | Gtres

Los años 90

Con la llegada de los años 90, los tradicionales posados familiares comenzaron a incorporar nuevos miembros. El primero en aparecer fue Jaime de Marichalar, entonces marido de la infanta Elena.

Jaime de Marichalar junto a la familia real en Marivent | Gtres

Poco después nació su primer hijo, Felipe Juan Froilán, el 17 de julio de 1998, quien fue presentado ante las cámaras en Marivent. Dos años más tarde llegó Victoria Federica.

Juan Carlos I, Sofia de Grecia, la infanta Elena, Jaime de Marichalar y su hijo Froilán en Marivent | Gtres

A finales de la década se incorporó Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina por aquel entonces. Con el paso de los años, la pareja acudió junto a sus cuatro hijos: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene.

Iñaki Urdangarin junto a la familia real en Marivent | Gtres

El gran posado familiar

Uno de los posados más recordados tuvo lugar en 2007, cuando la familia real al completo se reunió en Marivent para una fotografía que quedó para la historia.

En el centro aparecían Juan Carlos I y Sofía de Grecia, rodeados por sus tres hijos: Elena, Cristina y Felipe, acompañados por sus respectivas parejas, Jaime de Marichalar, Iñaki Urdangarin y Letizia Ortiz.

La familia real al completo en Marivent | Gtres

La imagen también reunía a todos los nietos de los reyes. Hijos de la infanta Elena aparecían Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, de la infanta Cristina, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene, y de los entonces príncipes de Asturias, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La familia real al completo en Marivent | Gtres

De 2014 hasta hoy

Tras varios años sin grandes posados familiares, en 2014 la tradición regresó con una imagen protagonizada por los actuales reyes, Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas.

Rey Felipe VI, reina Letizia, princesa Leonor e infanta Sofía en Marivent el año 2015 | Gtres

Desde entonces, las fotografías en Marivent han ido reflejando el paso del tiempo y el crecimiento de la princesa Leonor y la infanta Sofía. La última estampa se produjo este 4 de agosto, durante la tradicional recepción celebrada en el palacio, una cita que volvió a reunir a varios miembros de la familia.

Rey Felipe VI, reina Letizia, princesa Leonor, infanta Sofía y Sofia de Grecia en Marivent el año 2025 | Gtres

Después de tantas décadas, Marivent sigue siendo mucho más que un destino de vacaciones. El palacio mallorquín se ha convertido en un lugar cargado de simbolismo, donde varias generaciones de la familia real han compartido algunos de sus recuerdos más personales y donde cada verano se escribe un nuevo capítulo de su historia.