Cayetano Martínez de Irujo actualiza sobre su salud y su ausencia en Nochebuena: "Esa puerta ya está cerrada"

Cayetano Martínez de Irujo no está pasando un buen momento desde su boda con Bárbara Mirjan el pasado 4 de octubre. Y es que, a la alegría de su enlace, se sumó un serio revés de salud: una infección articular derivada de una intervención quirúrgica en la espalda a la que se sometió en septiembre por una lesión.

De hecho, este problema de salud le obligó a cancelar su luna de miel y a enfrentarse a dolores tan intensos que, según él mismo, llegaron a hacerle plantearse "tirar la toalla porque no podía más". Este ha sido el motivo principal por el que el jinete ha estado varios meses alejado del foco mediático e incluso le ha llevado a perderse momentos importantes como la misa funeral en recuerdo a su madre, la duquesa de Alba.

También su falta en la cena de Nochebuena en el Palacio de Liria, a la que había sido por primera vez invitado por su hermano Carlos Fitz-James Stuart tras varios años, hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de Cayetano ya que todo el mundo se esperaba que ese día reapareciese junto a su ya mujer Bárbara Mirjan.

Carlos Fitz-James Stuart, el duque de Alba, y su hermano Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Finalmente, este jueves 8 de enero, ya mucho más recuperado, Cayetano reaparecía en público durante la entrega de los premios de periodismo Internacional de El Mundo, presididos por la Reina Letizia en Madrid. A la salida del evento, el jinete atendía a la prensa y actualizaba sobre su estado después del bache de salud que ha sufrido los últimos meses.

Cayetano Martínez de Irujo a la salida de un evento | Gtres

"He empezado 2026 sin felicitar a nadie porque es muy pesado lo de las felicitaciones y, bueno, mejorando el tema de la espalda. Bueno, poco a poco, pero una infección articular es muy grave, macho. He tenido muy mala suerte, muy mala suerte. Pero bueno, ya vamos bien, ya estoy operativo, ya vamos para adelante", contaba.

Cayetano Martínez de Irujo responde a la prensa | Europa Press

Sobre sus primeras Navidades como casado, ha asegurado que las ha pasado "tranquilo, muy bien" y reconoció que no pasó la Nochebuena con sus hermanos en el Palacio de Liria porque considera que "después de once años yo creo que para mí esa puerta ya está cerrada".