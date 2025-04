Cayetano y Francisco Rivera, de luto y cabizbajos, se despiden de su tío abuelo, Alfonso Ordóñez

Este domingo, 27 de abril, fallecía el torero Alfonso Ordóñez a los 86 años. Y el lunes, antes del apagón nacional, sus seres queridos y familiares se reunían en Sevilla para darle un último adiós. Entre ellos, Cayetano y Francisco Rivera, ya que era su tío abuelo.

El diestro, hijo del Niño de la Palma y perteneciente a una de las familias taurinas más queridas de nuestro país, era despedido en el Tanatorio SE-30 de la capital andaluza. Rostros tan conocidos como Tomás Campuzano o José Luis Segura también se desplazaron hasta allí.

Y, como no podía ser de otra manera, los hijos de Carmen Ordóñez estuvieron presentes en este último adiós. Como captaron las cámaras de Europa Press, los hermanos entraron al tanatorio por separado, con rostro serio, cabizbajos, de riguroso luto con traje y sin querer dar declaraciones a los medios de comunicación.

Cayetano Rivera en el tanatorio de su tío abuelo, Alfonso Ordóñez | Gtres

Cayetano lo hacía solo, sin compañía, saludando a la prensa y entrando con rapidez al tanatorio tras abrazar a uno de sus familiares con afecto. En cambio, Francisco lo hacía acompañado, dando las buenas tardes a los medios y tampoco sin decir palabra en estos complicados momentos que atraviesa la familia.

Cayetano Rivera en el tanatorio de su tío abuelo, Alfonso Ordóñez | Gtres

Quien no se ha dejado ver allí o, al menos, no ha sido grabado por la prensa, ha sido Julián Contreras, hijo pequeño de Carmina, que actualmente no tiene relación con sus hermanos. Se sabe que reside en Córdoba junto a su padre, por lo que probablemente no haya asistido a este último adiós para no crear un momento de tensión familiar.

Francisco Rivera en el tanatorio de su tío abuelo, Alfonso Ordóñez | Gtres

Alfonso Ordóñez estuvo vinculado al mundo del toro hasta sus últimos días, ya que en los últimos 30 años ejerció de asesor artístico de uno de los equipos presidenciales de la plaza de La Maestranza.

Y, aunque se despidió del ruedo en 1993, en Mijas, su deseo era despedirse de la afición el pasado Domingo de Resurrección, aunque su salud se lo impidió. Ahora, una semana después, hemos podido conocer su triste fallecimiento.