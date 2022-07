Julián Contreras ha estado en el canal de Youtube del influencer Luc Cloren, concretamente en la sección de #Noestamoslocas. Se trata de una sección destinada a visibilizar los problemas mentales que cualquiera puede llegar a padecer en algún momento de su vida.

El hijo de Carmina Ordoñez ha asistido a esta entrevista para contar de primera mano cómo fue su experiencia con la depresión que tuvo durante cuatro años. Así, Julián Contreras ha definido su depresión como una etapa de su vida "oscura".

"Tu relación contigo mismo se vuelve muy mala, muy tóxica. Vives o convives con una persona que te quiere destruir que eres tú mismo", ha explicado el escritor durante su charla con Luc Cloren.

Julián Contreras ha hablado sin tapujos sobre su depresión e, incluso, ha confesado que: "Llegué a escribir cerca de 420 cartas de despedida". "Yo me pasé un año pensando que mi vida tenía que terminar", ha añadido.

Sobre el suicidio, el escritor ha explicado que: "No es una parte degenerativa de estoy tan mal que voy empeorando hasta que al final me suicido, sino que estoy tan mal que creo que suicidarme es la forma de solucionar todo esto".

La vida "brilla mucho"

El hermano de Francisco y Cayetano Rivera también ha compartido una reflexión que podría ayudar a las personas que estén pasando por lo mismo: "La vida es muy retorcida y a veces se pone muy complicada pero, de pronto brilla y brilla mucho".

Además, el propio Julián cuenta a qué se agarró él durante la depresión: "Cada día pasan cosas inesperadamente que dices 'me habría perdido esto y me habría perdido lo otro'. Yo me agarré mucho a eso, al no saber lo que me voy a perder".

Durante su relato, el hijo de Carmina Ordoñez también ha confesado que fue su gato quién le salvó la vida: "A mí me salvó la vida mi gato". "Tenía un gatito que, en ese momento, era bebé y cada noche se posaba en mi pecho y yo decía 'dejo a esta criatura', ha explicado.

Una vez que consiguió superar la depresión, Julián Contreras se animó a escribir un libro sobre ella. Y, ahora, también ha hablado con el influencer Luc Cloren sobre la "oscura" etapa de su vida en aras de visibilizar este tipo de enfermedades mentales que muchas veces son tratados como un tema tabú.

