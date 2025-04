Tana Rivera, sobre cómo es el nuevo novio de su amiga Victoria Federica, Borja Moreno Oriol: "Un tío 10"

A mediados del mes de septiembre, Fran Rivera anunciaba que se iba a convertir en padre de su tercer hijo en común junto a su mujer, Lourdes Montes. El cuarto para el diestro que tiene otra hija, Tana Rivera, de 25 años, fruto de su matrimonio anterior con Eugenia Martínez de Irujo.

Y tras meses de dulce espera, el pasado miércoles, 9 de abril, el famoso matrimonio daba la bienvenida a Nicolás. En 2015, el 19 de agosto, vino al mundo su hija Carmen y el 9 de enero de 2019 nació Curro.

Dos días después, Fran y Lourdes abandonaban el hospital con su pequeño en brazos con el que posaron públicamente. Un posado donde sorprendía la espectacular recuperación de la diseñadora tan solo 48 horas después de haber dado a luz.

Un nuevo miembro en la familia del que ahora ha hablado, emocionada, su hermana mayor, Tana Rivera.

Este miércoles, la hija de Fran y Eugenia ha recibido en Madrid un homenaje por parte de la popular peña taurina Las Majas de Goya, que la ha elegido Maja de Honor recogiendo así el testigo de su abuela, la Duquesa de Alba, por su pasión y su apoyo a la fiesta nacional. Allí, la joven, siempre tan elegante, ha dedicado unos minutos a los medios y ha hablado sobre cómo están viviendo en la familia la llegada de Nicolás.

Tana Rivera posando para la prensa | Europa Press

Ahora "en mi casa es una pelea. Cada vez que llego yo y le cojo, todos me lo dejas, me lo dejas. Y yo no, que acabo de llegar, que lo quiero yo. Y nos peleamos por cogerle". "Yo soy súper de niños pequeños, me encantan los niños pequeños y estoy feliz con mi hermano", confesaba sonriente ante las cámaras.

Y parece que no es la única que está completamente enamorada del recién llegado, ya que como confiesa su hermana Carmen, de 9 años, "lo quiere solo para ella. Ya es mayor y entonces le da el biberón. Bueno, es como su segunda madre, y Currete igual. La verdad que estamos muy, muy contentos. Ha sido un bebé trampa, pero ya no va a haber más". "Y él es para comérselo, además es bueno, bueno, es... Yo feliz", reconoce.

Tana también se ha sincerado sobre la maternidad y sus futuros planes, y es que aunque reconoce que le encantaría convertirse en madre, todavía es muy joven: "Además a mí me gustaría casarme antes, y me quedan muchas cosas por vivir y por hacer".

Tana Rivera atendiendo a la prensa | Gtres

Sobre lo que también ha hablado Tana Rivera ha sido sobre la nueva relación de su amiga Victoria Federica y Borja Moreno Oriol, que este miércoles publicaba las primeras fotos de la pareja. Una relación que confirma la hija de Fran, revelando, además, que ella ve muy feliz a la hija de la infanta Elena: "La veo feliz, pero no he visto las fotos". También ha contado que aunque no conocía previamente a Borja le parece "un tío 10": "Súper educado, trabajador... No tengo nada más que decirle, la verdad. Pero me parece un tío 10. Y sobre todo que vea a mi amiga también, que... que vea y pues que así tiene que estar".