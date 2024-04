Carmen Lomana, cuando le preguntan por Isabel Pantoja y su amiga Mariló de la Rubia: "A lo mejor por eso está tan feliz"

Este sábado 13 de abril el Wizink Center, en Madrid, desplegaba una impresionante alfombra rosa para celebrar los cincuenta años en la música de Isabel Pantoja. La artista ofreció un impresionante concierto que fue un auténtico éxito.

Isabel Pantoja, pletórica ante el público madrileño. | Cordon Press

Un espectáculo al que acudieron un gran número de rostros conocidos como: Beatriz de Orleans, Hiba Abouk, su sobrina Anabel Pantoja, Rosa Benito y su hija Rosario Mohedano... Y entre muchos más también estaba Carmen Lomana.

Beatriz de Orleans, en el concierto de Isabel Pantoja | Gtres

Hiba Abouk, en el concierto de Isabel Pantoja | Gtres

Anabel Pantoja, en el concierto de su tía, Isabel Pantoja | Gtres

La colaboradora de televisión salía exultante del concierto de la tonadillera y así de emocionada se lo contaba a Europa Pres: "ha estado fantástica, bárbara, maravillosa".

Carmen Lomana dedica unos minutos a la prensa | Europa Press

Además, Lomana respondía muy natural cuando los medios le preguntaban si había visto a Mariló de la Rubia dentro del concierto y por la felicidad de Isabel Pantoja: "Ah, creo que estaba, pero no me he fijado. Qué bien, a lo mejor por eso está tan feliz". "Está radiante", afirmaba. En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.