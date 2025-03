Ágatha Ruiz de la Prada, sobre las fotos de Carmen Lomana con el que podría ser su nuevo novio: "Por fin"

Mientras Ágatha Ruiz de la Prada está disfrutando de su recién estrenada soltería tras romper su relación con José Manuel Díaz Patón después de tres años juntos, Carmen Lomana recupera la ilusión en el amor al lado del consultor estratégico Jesús Arroyo. Aunque por el momento, la socilité prefiere no poner etiquetas...

Carmen Lomana, en la MBFWM | Gtres

Una incipiente relación que parece que se afianza poco a poco, y sobre la que por primera vez se ha pronunciado Ágatha. A pesar de que han sido varias las ocasiones en las que ha dejado claro que no quiere volver a entrar en guerra contra Lomana, no ha podido contenerse cuando le han preguntado qué le parece que Lomana tenga una nueva pareja. "Ah sí, mira, me alegro, por fin por fin. Me alegro mucho, a ver si se tranquiliza" ha exclamado irónica.

Ágatha Ruiz de la Prada, en un evento en Madrid | Gtres

La diseñadora, en cambio, no piensa en volver a enamorarse, aunque sí tiene claro que su ruptura con Díaz Patón es definitiva: "Ojalá que muy pronto volvamos a ser amigos. Yo quiero ser su amiga sí, porque es genial". "Me parece muy bien que rehaga su vida, yo también estoy viendo a muchos amigos que me hacen compañía. No paro. Estoy feliz, es una época muy nueva de mi vida, pero interesante" confiesa.

Ágatha Ruiz de la Prada y y José María Díaz Patón en el funeral de Álvaro Entrecanales | Gtres

A pesar de que no para y, días después de llegar de Argentina, arranca otro viaje a México por motivos profesionales, Ágatha ha contado que las novedades en su vida no solo pasan por su soltería, sino también porque por fin ha hecho la mudanza y ya se ha instalado en su casa nueva (muy cercana a su atelier en el madrileño barrio de Salamanca).

"He dormido tres días allí. El primer día fue bastante duro porque no sabía nada, ni abrir la puerta, ni poner la alarma... pero ahora estoy muy contenta" asegura, reconociendo que aunque le costó "mucho" decir adiós a su ático en plena Castellana, es algo que tenía que hacer. "Ya me estaba volviendo, parecía Juana la Loca con la casa antigua, sí. Me encantaba mi casa, pero ya dormía yo sola en la casa, en una camita, ya me he ido. Estoy muy bien" afirma.