Ágatha Ruiz de la Prada, una nueva dura respuesta contra Carmen Lomana: "Ya le gustaría a ella"

Parece que no terminamos el 2024 con Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana firmando la paz... Después de un año de dure cruce de acusaciones, la diseñadora ha vuelto a dejar constancia de que no tiene intención de tener ningún tipo de acercamiento con Lomana.

Este jueves, 19 de diciembre, Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado, en Madrid, su segundo libro, Todo por un plan. Un libro del que según cuenta: "Es un poco la segunda parte de mis memorias, pero a la gente le está gustando más este que el otro". "Está escrito con más sentido del humor que el otro", confiesa. Ya que considera que este "es menos dramático, más divertido y a lo mejor se ve más personalidad".

Ágatha Ruiz de la Prada presenta su segundo libro, Todo por un plan | Gtres

Un libro en el que, como es lógico, vuelve a dedicar unas páginas a su exmarido, Pedro J. Ramírez, del que se separó en 2018 y al que sigue refiriéndose como "el innombrable" donde reflexiona sobre los muchos años que han estado juntos: "Yo he estado 30 años porque teníamos muchos planes. Con el innombrable. Claro, muchísimos planes. Buenos, además. Muy buenos planes. Y yo creo que esa es un poco la clave de tantos años, ¿no?".

Y demostrando una vez más que no tiene problemas en hablar de ningún tema y mostrarse sincera ante las cámaras, Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a responder duramente cuando le han preguntado por Carmen Lomana, con quien lleva meses de guerra mediática: "Ya le gustaría a ella vender el uno por mil de lo que vendo yo. Es que no me interesa el personaje, la verdad. Me aburre con todas las cosas bonitas, divertidas, interesantes que hago yo. Justo esa es la que menos me interesa".

Ágatha Ruiz de la Prada presenta su segundo libro, Todo por un plan | Gtres

La diseñadora también se ha pronunciado sobre su nueva faceta de abuela después de que su hijo Tristan se convirtiese en padre de su primera hija, una niña "muy simpática y muy guapa", confiesa se abuela con una gran sonrisa.