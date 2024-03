Carla Vigo se sincera como nunca: de la primera vez que sufrió un ataque de ansiedad a la muerte de su madre, Érika Ortiz

Desde hace tiempo, la salud de Carla Vigo ha sido motivo constante de preocupación. Y ella misma ha hablado abiertamente de ello, dando a conocer que padece un trastorno de ansiedad y que ha sufrido durante años un trastorno alimenticio. Fue el pasado mes de agosto cuando estuvo ingresada por bulimia y ahora, para las páginas de Lecturas, ha hablado abiertamente de la salud mental -aunque también de la Familia Real y de la pérdida de su madre, Érika Ortiz-.

"Estuve una semana sin comer ni dormir porque había roto con Álvaro y me ingresaron en un psiquiátrico", ha confesado para la revista. Su etapa de rebeldía terminó a los 20 años, pero desarrolló un trastorno mixto, con épocas de bulimia y otras de anorexia, que le hizo someterse a terapia. Estos últimos meses han sido para ella algo difíciles, pero ha reconocido que se encuentra "mucho mejor".

Un punto de inflexión en su vida fue la pérdida de su madre el 7 de febrero de 2007. Érika Ortiz fue hallada muerta por su novio, Alberto García, en el dormitorio de su casa de Vicálvaro. "Hasta que tuve 22 años no me pude despedir. Me aferraba a ella. Son muchos años sin poder hacer el luto", ha confesado. Fue consciente tiempo después de que tenía un problema, de que no estaba siendo feliz y no entendía el por qué. Y es que, en un primer momento, no le dijeron la causa de la muerte de su madre, como tampoco pudo ir al funeral: "Me hubiera gustado despedirme de ella".

Carla Vigo, con su madre Érika y su abuelo Jesús en 2006 | Gtres

Por primera vez, Carla se ha sincerado como nunca de los aspectos más dolorosos de su vida, revelando cómo fue cuando le dijeron que su madre había fallecido: "Entendí que tenía una enfermedad, pero me sentí abandonada, porque tú eliges vivir o no".

La salud mental nunca ha sido un tema tabú en su casa y, aunque su vida se torció tras perder a su madre, su primer ataque de ansiedad llegó mucho antes: "Me dio con 4 años. Cuando murió mi madre, con 6 años, empecé a ir a terapia". En este aspecto, siempre se ha sentido representada por su tía, la reina Letizia, que ha estado muy comprometida con la salud mental en todo momento.