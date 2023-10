Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, habla del mal momento de salud que atravesó: "Aunque parezca muy difícil, se sale"

Carla Vigo, amante de los focos, ha debutado en la pasarela de la mano de Famous Model Star. La joven ha sido parte del desfile de moda organizado por Caluga Artesanía y presentado por Christina Rapado. Una oportunidad que ha afrontado con mucha ilusión, como así ha confesado a los micrófonos de Europa Press, después de un complicado bache de salud.

La sobrina de la reina Letizia, aunque ha explicado que es muy diferente desfilar que actuar, ha dejado claro que está dispuesta a todo para labrarse un exitoso futuro profesional. "Estoy muy bien", ha sentenciado, subrayando que pese a no saber qué proyectos le depara, está tranquila y eso es lo importante.

Carla Vigo en el desfile Famous Model Star | Europa Press

"Es importante parar cuando estás regular y, cuando puedas volver, volver", ha sentenciado. Poco a poco, Carla está retomando sus compromisos profesionales, pero centrada en recuperarse al 100%, contando con el apoyo de todo el que la quiere.

Y, entre esas personas que le han dado la mano en este camino, también se encuentran los Reyes y, por supuesto, su abuela, Paloma Rocasolano, los cuales se han reunido este fin de semana con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Asturias | Gtres

Carla Vigo no ha sido una de las protagonistas de esta cita tan especial en la agenda real, pero sí ha querido mostrar el orgullo que siente hacia su familia y, por supuesto, hacia su prima, la princesa Leonor.

Pese a no querer desvelar si ha mantenido contacto con ella, sí que ha confesado estar muy orgullosa de la heredera y que la felicitará por su cumpleaños el próximo 31 de octubre. "Lo está haciendo muy bien y yo creo que lo va a hacer mejor todavía", ha zanjado.

La joven ha explicado que no ha seguido su jura de bandera ni su desfile militar el Día de la Hispanidad porque son cosas que no le gustan, como tampoco sabe si algún día asistirá a los premios que llevan el nombre de su prima. Eso sí, hay una cosa que tiene clara: "La familia es muy importante".

La princesa Leonor, en la ofrenda floral en Zaragoza | Gtres

Su futuro profesional y su lucha contra la bulimia

A sus 23 años recién cumplidos, la sobrina de la Reina sigue formándose para ser una actriz reconocida en nuestro país, con títulos como Yerma, de Rafael Amargo, brillando en su currículum.

Será próximamente cuando Carla Vigo vuelva a subirse a los escenarios y, tal y como ella misma ha confesado, se embarque en nuevos proyectos de los que no ha querido desvelar detalle alguno.

Carla Vigo | Gtres

En esta reaparición ante las cámaras, la joven también ha querido hablar de la importancia de la salud mental, lanzando un mensaje cargado de significado: "Aunque parezca muy difícil, se sale. Siempre va a haber alguien que se importe por ti y si no, pues hazlo por ti mismo, pero siempre vas a salir (…) Yo no me considero un ejemplo, pero si a alguien le sirve el mensaje, yo me quedo tranquila".

Cabe recordar que el pasado mes de agosto se supo que la hija de Érika Ortiz fue ingresada en el Hospital de la Paz de Madrid por su lucha contra la bulimia que arrastra desde hace tiempo y de la que ella misma ha hablado en sus redes sociales. Una recaída que le hizo rechazar la nueva obra teatral de Rafael Amargo debido al tratamiento diario que tiene que seguir y que le impedía asistir a los ensayos.