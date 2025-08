El nuevo problema de salud de Jesulín de Ubrique por el que ha sido intervenido: "He venido con mucho dolor"

A punto de cumplirse un año desde el tremendo susto que tuvo Jesulín de Ubrique cuando sufrió un microinfarto, el torero ha vuelto a ser intervenido por un problema de salud.

En esta ocasión, nada tiene que ver con aquel dolor cardiaco y el motivo de su visita al médico ha sido por su rodilla.

Jesulín de Ubrique durante una corrida de toros en 2023 | Gtres

Él mismo ha contado a través de la cuenta de Instagram de Unidad Dolor Ventura que venía "con mucho dolor y preocupación" previo a su vuelta a los ruedos.

"A mí los pinchazos me dan pánico, pero quitando eso estoy muy contento", ha asegurado el marido de María José Campanario con quien cumplía recientemente 23 años casados, revelando que ahora ya puede agacharse e incluso correr. "Me ha quitado radical las molestias y el dolor, que me fastidiaba lo más grande".

Según han señalado desde el centro médico, "aplicamos una radiofrecuencia de nervios geniculados para bloquear el dolor y completamos el tratamiento con medicina regenerativa mediante plasma rico en plaquetas".

A sus 51 años, el diestro volverá a ponerse frente a un toro dos décadas después de su retirada en el festival taurino de Aldea en Cabo, en Toledo, el próximo 30 de agosto.