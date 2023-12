Carla Vigo, sin tapujos sobre su relación con sus primas Leonor y Sofía y su polémica con Victoria Federica: "No me habla"

A sus 23 años, Carla Vigo está centrada en su futuro profesional una vez superado su último ingreso hospitalario por la bulimia que sufre. Mientras lucha contra esta enfermedad, la sobrina de la reina Letizia está empeñada en triunfar como modelo y actriz y desde hace meses es frecuente verla acudiendo a pasarelas y a estrenos de cine.

En estos eventos, la joven siempre ha destacado la naturalidad en su relación con la Reina, con quien habla "de vez en cuando", tal y como confirmó. No obstante, ahora ha concedido una entrevista en el canal de YouTube de Ricky García, en el que ha despejado muchas dudas sobre cómo se lleva verdaderamente con miembros de la familia real como sus primas Leonor y Sofía o Victoria Federica.

"Claro que tengo buena relación con ellas", ha admitido Carla sobre la Princesa y la Infanta, teniendo sus contactos personales y asegurando que puede escribirle un WhatsApp cuando desee. En cambio, señaló que "no hay mucho tiempo" para pasar tiempo con ellas ahora mismo, contrastando con las visitas más frecuentes, cuando era pequeña, al Palacio de la Zarzuela para jugar con sus primas, al cual era "como ir a casa de tu tía". Eso sí, la modelo reveló que "te piden el DNI al entrar y te dan un cartelito".

La infanta Sofía y la princesa Leonor en la jura de la Constitución de la heredera | Gtres

Cabe recordar que la última ocasión en la que podría haber visto a sus primas fue en el 18 cumpleaños de la princesa Leonor, fiesta a la que rechazó ir por otros compromisos y a la que tampoco fue Victoria Federica.

Precisamente, con esta misma, Vigo ha desvelado por qué no tiene buena relación. A pesar de que en un principio se llevaban bien, unas palabras de la actriz hacia el interés amoroso de Victoria Federica, Gonzalo Caballero, hizo saltar por los aires su cordialidad.

Victoria Federica en la gala Elle Cancer Ball | Gtres

"Ella estaba saliendo con un torero y yo hablaba con él porque me caía bien. Una vez le puse un comentario en las redes. Algo así como: me pareces demasiado listo para ser torero. Y claro, a Victoria con lo que le gustan los toros se enfadó un montón y me dejó de hablar. Desde entonces no me habla", reconoció.

En cuanto al hermano de ésta, Froilán, tampoco guarda una buena opinión, ya que le parece "una persona demasiado inmadura".