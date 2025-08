¿Cómo entretener a los niños este verano sin pantallas? Los mejores juegos para las vacaciones

Llega ese momento del verano en el que las ideas para entretener a los niños empiezan a agotarse. Después de semanas de piscina, playa, helados y noches de terraceo, muchos padres y madres se preguntan lo mismo: ¿cómo mantener a los niños entretenidos sin depender de las pantallas?

No es fácil mantener a los más pequeños ocupados sin recurrir al móvil o la tablet, pero hay alternativas. Y lo mejor es que, además de entretener, pueden ayudarles a desarrollar su creatividad, socializar y aprender jugando.

Con esto en mente, Klarna, el banco digital especializado en pagos flexibles, ha recopilado un ranking con los juegos y juguetes preferidos por los niños españoles durante el primer semestre de 2025. "Durante el verano, una época en la que los niños disfrutan de mucho tiempo libre, es importante controlar las horas que pasan frente a las pantallas e invitarles a usar otros juegos que fomenten su ingenio", explica Karin Haglund, experta en Consumer Insights de Klarna. "Es necesario buscar opciones que los mantengan entretenidos, pero que ofrezcan también este valor a largo plazo al apoyar su crecimiento y desarrollo".

1. Pokémon: sigue reinando entre los más pequeños

Encabezando la lista, encontramos un clásico que nunca pasa de moda: el universo Pokémon, y más concretamente, las cartas XXL TCG Evoluciones Prismáticas, que están arrasando en ventas. Los niños pasan horas intercambiándolas y organizando partidas estratégicas, en un juego que une a generaciones enteras en torno a una mesa.

2. Trivial de Harry Potter: la magia del juego en familia

Otro gran favorito es el Trivial de Harry Potter, una versión mágica del popular juego de preguntas y respuestas que pone a prueba los conocimientos de toda la familia sobre la saga de J.K. Rowling. Perfecto para tardes de verano en casa o para llevar en una escapada rural.

3. Compañeros inseparables: Barbie, Bratz y Stitch

Hay juguetes que no solo entretienen, sino que se convierten en verdaderos compañeros de aventuras. Ya sea en casa, en el parque o durante un viaje largo, algunos personajes se ganan el corazón de los más pequeños y los acompañan a todas partes.

Entre los favoritos de este verano, destacan tres que ya se han convertido en imprescindibles:

Barbie Fashionista , que llega con tres looks diferentes para estimular la imaginación. Perfecta para crear historias, cambiar de estilo una y otra vez y dar rienda suelta a la creatividad.

, que llega con tres looks diferentes para estimular la imaginación. Perfecta para crear historias, cambiar de estilo una y otra vez y dar rienda suelta a la creatividad. Bratz Celebrity Artist de Karol G, una muñeca que combina moda y música, y que ha conquistado a los más pequeños, por su estilo e ideal para quienes sueñan en grande.

Peluche Electrónico de Stitch, uno de los personajes más queridos del universo Disney. Tras el estreno de su nueva película live-action, este pequeño alien vuelve a estar de moda. Es interactivo, adorable y el compañero ideal para los trayectos largos en coche, tren o avión. Además, su ternura lo convierte en un apoyo emocional perfecto para esos momentos en los que los niños necesitan consuelo o calma.

4. Para pequeños aventureros: el dinosaurio Distortus Rex

Los dinosaurios siguen siendo uno de los universos favoritos de muchos niños, y este inspirado en la película de Jurassic World: Rebirth, Dinosaurio Distortus Rex ha entrado con fuerza en el ranking por su capacidad de despertar la imaginación y permitir la recreación de escenas de acción y de aventura. Este juguete brinda horas de diversión, ya sea en el jardín de casa, en la playa o en la habitación de los más pequeños.

5. Diversión que también enseña: el Kit de Caligrafía KiddoSpace

Cerrando el ranking, y pensado tanto para niños como para padres preocupados por mantener el hábito de aprendizaje en verano, el Kit de Caligrafía KiddoSpace que incluye libros de actividades que van desde la caligrafía y el dibujo hasta juegos matemáticos diseñados para desarrollar la lógica y la concentración.

Aunque algunos niños puedan mostrarse reticentes al principio, lo cierto es que muchas veces descubren en este tipo de materiales una nueva forma de divertirse mientras aprenden.

Niños jugando y aprendiendo | Freepik

Así que, si aún no has incorporado alguno de estos juguetes a las vacaciones de tus hijos, todavía estás a tiempo. Porque este verano no se trata solo de pasar el tiempo, sino de aprovecharlo para jugar, aprender, compartir y crecer.