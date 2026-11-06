Alba Díaz y Marcos Terrones rompen su relación tras casi tres años juntos

Alba Díaz y su pareja, el artista Marcos Terrones, han anunciado su ruptura después de casi tres años juntos. La creadora de contenido ha publicado en sus historias de Instagram un comunicado dando la noticia y haciendo balance de su "preciosa" relación: "Hemos sido muy felices, nos hemos querido y cuidado muchísimo y hemos tenido la suerte de acompañarnos mientras crecíamos y nos convertíamos en las personas que somos hoy. Y qué bonito haber podido compartir una parte tan importante de nuestras vidas".

A pesar de todo, la hija de Vicky Martín Berrocal ha explicado que "la vida cambia, y nosotros también" y por eso han decidido "seguir sus caminos por separado". "Y a veces, aunque el amor siga estando ahí, toca aceptar que nuestros caminos ya no van en la misma dirección. Y qué difícil es tomar una decisión así cuando hay tanto cariño y tanta historia detrás", añade.

Comunicado de Alba Díaz | Instagram

Su texto continúa con un mensaje de agradecimiento por todo el tiempo que ha pasado al lado de Marcos: "Me emociona pensar en todo lo que hemos vivido y, aunque hoy duela, me siento profundamente agradecida. Por lo que fuimos, por lo que nos dimos y, sobre todo, por poder cerrar esta etapa desde el mismo lugar desde el que la empezamos: el amor". Una despedida cargada de cariño.

Díaz asegura que se trata de un fin de la relación en buenos términos, "sin culpables, sin reproches, con muchísimo respeto y con el deseo sincero de que la vida nos trate bonito a los dos".

"Ojalá todo el mundo tenga la suerte de vivir, al menos una vez, un amor tan bonito como el nuestro", termina el emotivo mensaje.

Por si este texto no fuera suficiente, la joven ha publicado a continuación una imagen de ella y su ya expareja junto con la canción y la letra de MI TEAM!, de Marcos: "Y si algún día te vas o yo me voy, no pasa nada, porque tú eres de mi team y si no nos vemos más, yo soy feliz ahora de habernos podido cruzar". Unos versos cargados de significado en este momento de sus vidas.

Story de Alba Díaz | Instagram

Una ruptura a miles de kilómetros de casa

La noticia del fin de su noviazgo ha llegado con Alba Díaz al otro lado del charco. La influencer ha hecho pública la separación desde Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra disfrutando de un viaje de trabajo y desconexión junto a su madre, Vicky Martín Berrocal.

En la capital argentina, madre e hija han asistido a una importante cita de la vida social local: la 19ª edición de la Gala Anual benéfica en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, organizada por Valeria Mazza y Alejandro Gravier con el objetivo de recaudar fondos para un hospital infantil.